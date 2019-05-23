Артисты Black Star выступят на юбилее "Сочи парка" 1 июня

СОЧИ, 23 мая. /ТАСС/. Артисты DanyMuse и Ternovoy, представляющие музыкальный лейбл Black Star, выступят на юбилее тематического развлекательного парка "Сочи парк" 1 июня. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

"1 июня первому тематическому парку страны исполняется пять лет. Гостей ждут премьерные шоу, концерт артистов Black Star, открытие новых аттракционов, полеты на воздушном шаре, парад сказочных героев и другие сюрпризы", - говорится в сообщении.

В рамках юбилейной программы на главной сцене парка также выступит кавер-группа, пройдет презентация новых шоу летнего сезона, конкурсы с розыгрышами подарков, среди которых сертификаты на полет на воздушном шаре. Завершатся мероприятия фейерверком.

В 2019 году гости тематического парка увидят обновленные шоу и анимацию, новые аттракционы, в том числе спрей-зону "Солнечный риф". С 1 июня "Сочи парк" увеличивает время работы с 10:00 до 22:00 и будет работать без выходных.

"Сочи парк" - первый в России тематический развлекательный парк, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. На площади 27 га расположены 20 современных аттракционов, отель-замок, детский комплекс "Страна Медведия", колесо обозрения, дельфинарий и другие объекты.