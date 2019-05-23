В Чебоксарах в День защиты детей пройдет бал дошкольников

ЧЕБОКСАРЫ, 23 мая. /ТАСС/. Выпускной бал дошкольников пройдет 1 июня на Красной площади Чебоксар. Мероприятие проводится в рамках празднования 550-летия города и программы благотворительной акции "Стань Первым!", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Юные участники бала дошколят совместно с воспитателями исполнят вальс, полонез и польку. Событие соберет около 1 тыс. самых активных ребят из 112 детских садов, проявивших себя в городских и республиканских мероприятиях", - говорится в сообщении.

По словам главы администрации города Алексея Ладыкова, в 2019 году первоклассниками станут более 7 тыс. юных жителей региона. Кроме того, в этом году в Чебоксарах будут открыты 10 детских садов на 2 тыс. мест.

В 2018 году бал дошкольников вошел в Топ-200 "Национальное событие года" и был отмечен специальным дипломом Russian Event Awards в номинации "Лучшее туристическое событие". В 2019 году мероприятие вошло в тройку призеров всероссийского фестиваля-конкурса туристических видеопрезентаций "Диво России".