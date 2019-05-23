Летний юнармейский лагерь впервые откроется на Северном флоте

МУРМАНСК, 23 мая. /ТАСС/. Летний лагерь для юнармейцев "Гаджиевец" впервые будет организован на Северном флота (СФ). Об этом сообщает пресс-служба СФ в четверг.

"На Северном флоте будет организован летний юнармейский лагерь, в нем спланировано пребывание юнармейцев из Мурманской области, а также Свердловского кадетского корпуса имени М. В. Банных из города Екатеринбурга", - сообщает пресс-служба.

С юнармейцами проведут тематические экскурсии в комнате славы соединения атомных подводных лодок Северного флота, расскажут о становлении и развитии Краснознаменного Северного флота и подводных сил. Юные патриоты познакомятся с основами военной службы, строевой, военной-медицинской, огневой и тактической подготовки, посетят корабли объединения, объекты инфраструктуры, где изучат основные виды вооружения и военной техники.

Также юнармейцев познакомят с силами отряда специального назначения борьбы с подводными силами и средствами, проведут экскурсию в учебном центре главной базы подводных сил СФ - Гаджиево. В городе-герое Мурманске юнармейцы посетят мурманское Нахимовское училище, а в поселке Сафоново Мурманской области - музей авиации Северного флота.

Смены в лагере продлятся с 25 по 31 мая.