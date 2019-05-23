Фестиваль искусства для людей с особенностями развития собрал в Пскове 300 участников

ПСКОВ, 23 мая. /ТАСС/. Международный фестиваль "Другое искусство" для людей с особенностями развития открылся в среду в Пскове симфоническим концертом в исполнении польского оркестра "Вита Актива", сообщила ТАСС в четверг директор фестиваля Марина Николаева.

"Торжественное открытие фестиваля состоялось на большой сцене Псковского драматического театра. Открылся симфоническим концертом, его исполнил оркестр "Вита Актива" польской ассоциации содействия людям с интеллектуальными нарушениями. На открытии также показан небольшой этюд, мини-спектакль от театральной студии "Я и ты", над ним работал известный режиссер Сергей Чехов", - сказала Николаева.

По словам организаторов, в 2019 году в фестивале принимают участие порядка 300 человек. В Псков приехали творческие коллективы из разных городов России и Польши, Латвии, Великобритании, а также Израиля. В составе делегаций люди с особенностями развития, профессиональные артисты, художники, педагоги, деятели искусств.

Николаева также отметила насыщенную программу фестиваля. "Упсала-Цирк" в этом году привозят спектакль "Сны Пиросмани", который был номинирован на "Золотую маску", то есть это событие в принципе и театральном мире, и в социальной педагогике. Также к нам приехал центр реализации творческих проектов "Инклюзион" - это организация при фонде "Соединение", который занимается поддержкой слепоглухих людей. В этом году они привозят спектакль "Живые картины". Его уникальность в том, что он сочетает пластическую составляющую, анимационный и живописный материал", - пояснила директор.

Фестиваль продлится до 25 мая, в течение этого времени творческие коллективы представят театрализованные шоу и спектакли. В программе также выставки, музыкальные выступления, благотворительный аукцион, кинопоказы и уличные концерты.

"Другое искусство" проходит в Псковской области с 2016 года. Это ежегодный творческий форум, цель которого - сформировать уважительное отношение общества к людям с особенностями развития и организовать их социокультурную интеграцию с помощью искусства. Фестиваль проходит при поддержке Минкультуры РФ,

Министерства науки и высшего образования РФ, а также заслуженных деятелей культуры. Организаторы - Театрально-концертная дирекция Псковской области, Центр лечебной педагогики, Псковская региональная общественная благотворительная организация "Я и Ты".