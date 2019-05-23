Вдвое больше общественных наблюдателей будут следить за ЕГЭ в Дагестане в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 23 мая. /ТАСС/. Более 300 общественных наблюдателей будут следить за ходом проведения предстоящего Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Дагестане, что примерно вдвое больше количества общественных наблюдателей, которые работали в прошлом году. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг первый замминистра образования и науки Дагестана Ширали Алиев.

"В этом году приедут 84 федеральных наблюдателя и 199 - региональных. Это общественные наблюдатели, которые будут непосредственно в пунктах проведения экзамена. Плюс к ним в ситуационном центре будут задействованы 68 онлайн-наблюдателей. То есть более 300 общественных наблюдателей будут задействованы в этом году в ходе проведения ЕГЭ", - сказал Алиев, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

По его словам, задача общественный наблюдателей - следить за процедурой проведения экзамена. "Но при этом мы просим, чтобы они больше работали над предотвращением возможных ошибок и нарушений, которые могут иметь место, чтобы они работали на упреждение, подсказывая организаторам, что какие-то действия могут повлечь за собой нарушения", - добавил первый замминистра.

Как сообщал ТАСС ранее, в 2018 году в Дагестане за ходом Единого госэкзамена следили около 150 общественных наблюдателей, в том числе около 110 - федеральных.

Единый госэкзамен в 2019 году пройдет с 27 мая по 1 июля. В Дагестане ЕГЭ будут сдавать 12 тыс. 18 выпускников этого года, 2 тыс. 296 выпускников прошлых лет и 422 выпускника, не завершивших среднее общее образование. Для проведения ЕГЭ определены 68 пунктов и шесть пунктов на дому, с которых, как и в предыдущие годы, будет обеспечена стопроцентная онлайн-трансляция.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Дагестане участие в досрочном этапе ЕГЭ с 20 марта по 10 апреля приняли 1362 выпускника прошлых лет, этот этап прошел без нарушений.