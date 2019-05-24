Первый в Дагестане этнохостел открыли в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 24 мая. /ТАСС/. Первый этнохостел в Дагестане открыл в частном доме житель города Дербент. Он рассчитан на 16 человек и доступен на международных сервисах по онлайн-бронированию, сообщил ТАСС в пятницу автор проекта и владелец хостела Ислам Раджабов.

"Наш хостел создан в собственном старом двухэтажном доме в центральной части Дербента, где в последние годы никто не жил. Это первый в республике этнохостел. Комнаты его отделаны в этническом стиле, в них размещены элементы быта и различная утварь народов Дагестана", - сказал Раджабов.

По его словам, в общей комнате хостела установлен ковроткацкий станок, на котором постояльцы могут попробовать сделать несколько элементов ковра. "Проект по созданию этнохостела реализован при поддержке гранта Росмолодежи, который был получен на форуме "Машук" в 2018 году. Кроме гранта в проект вложены собственные средства. Также знакомые, родственники помогли с утварью", - отметил владелец хостела.

Он сообщил, что на сегодня хостел доступен для всех желающих на международных сервисах по онлайн-бронированию отелей и готов принять одновременно до 16 человек.

"С 1 мая, как мы запустили хостел, у нас уже побывали жители около 20 городов России и шести зарубежных стран - Англии, Швейцарии, Чехии, Южной Кореи, Индии и Новой Зеландии. Все остались довольны, оставили свои положительные отзывы", - сказал собеседник агентства.

Гостям хотела предлагают халяльное меню, а во дворе они могут отведать чаю из самовара.

Место привлечения туристов

Он сообщил, что на следующем этапе планируется запустить комнаты и на втором этаже дома. "Это позволит нам размещать около 40 постояльцев одновременно. Думаю, необходимость в этом есть, потому что желающих остановиться у нас достаточно. Да и в целом популярность хостелов в регионе, думаю, с учетом роста турпотока в республику, будет расти", - считает Раджабов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Дербента, этнохостел посетил глава города Хизри Абакаров. Он заявил, что администрация окажет поддержку в развитии объекта и призвал жителей Дербента брать пример с таких энтузиастов, которые стремятся сделать свой город лучше и интереснее, отметили в пресс-службе.

"Летом здесь планируется проведение мастер-классов по ковроткачеству, чтобы туристы смогли впитать в себя культуру Дагестана. Рассчитываем, что этнодом станет местом привлечения туристов, поможет познакомить с традициями народов Дагестана и сохранить его историческое наследие", - заключили в мэрии Дербента.

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря. Празднование 2000-летия города состоялось 19 сентября 2015 года. Поселения на данной территории существовали более 5 тыс. лет назад. Одна из известнейших достопримечательностей города - цитадель Нарын-кала, которая в 2003 году вместе с Джума-мечетью VIII века и крепостными сооружениями Дербента (общая площадь памятников - 9,7 га) внесена в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.

В настоящее время Дербент - второй по величине город Дагестана, уникальный памятник истории. Население города превышает 120 тыс. человек. Ежегодно город посещают десятки тысяч туристов.