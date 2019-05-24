Ядерный центр в Сарове закупит для сувениров иконы, картины и книги на 2,3 млн рублей

ТАСС, 24 мая. Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входит в госкорпорацию "Росатом") в городе Саров Нижегородской области закупит иконы со стразами с изображением Серафима Саровского, картины и книги на сумму 2,3 млн рублей. Это следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

Так, в материалах закупки отмечается, что ядерный центр планирует закупить 76 небольших икон с изображений Серафима Саровского, украшенных стразами, 165 книг-плакеток, 66 панно "Саровская пустынь" и 90 триптихов.

Представитель пресс-службы РФЯЦ-ВНИИЭФ сообщила ТАСС, что иконы, панно, триптихи и книги закупаются в качестве сувенирной продукции.

В Росатоме, комментируя закупку икон и книг Саровским ядерным центром, отметили, что выбор такой сувенирной продукции обусловлен тем, что рядом с городом расположен Серафимо-Дивеевский монастырь, являющийся одним из паломнических центров России.

"С учетом расположения рядом с городом Саров известного Серафимо-Дивеевского монастыря кажется логичным закупать в качестве сувенирной продукции книги и иконы, а не водку", - сказали в департаменте коммуникаций госкорпорации.