В Приморье объявили штормовое предупреждение

ТАСС, 26 мая. Спасатели Приморского края объявили в регионе экстренное предупреждение на 27 и 28 мая в связи с надвигающимися сильными осадками и штормовым ветром. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе Главного краевого управления МЧС России.

"Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует населению на время действия экстренного предупреждения и неблагоприятных погодных условий принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, временно воздержаться от пользования автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов. Туристам также необходимо временно воздержаться от выхода на маршруты за пределы населенных пунктов, владельцам маломерных судов не выходить на акваторию на период действия предупреждения", - говорится в распространенном релизе.

По информации приморского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи со смещением активного атмосферного фронта вечером 27 мая местами в западной половине края, ночью и утром 28 мая на большей территории региона ожидается сильный дождь с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее. В отдельных районах очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, во Владивостоке ожидается сильный дождь с количеством 15-49 мм за 12 часов и менее. Осадки будут сопровождаться грозами, усилением ветра до 22 м/с, во Владивостоке у мысов побережья - порывами до 27 м/с. На реках возможно формирование дождевых паводков с подъемом уровня воды до 70 см.

Сейчас в Приморском крае солнечная безветренная погода. Температура воздуха во Владивостоке плюс 26 градусов тепла.