Власти Дагестана назвали возможной эксплуатацию школ Буйнакска после землетрясения

МАХАЧКАЛА, 27 мая. /ТАСС/. Школы Буйнакска в Дагестане в результате землетрясения 25 мая получили в основном косметические повреждения, которые не помешают дальнейшей эксплуатации зданий. Об этом заявил в воскресенье председатель правительства Дагестана Артем Здунов, посетивший поврежденные школы.

"Практически все разрушения носят косметический характер. Однако самая главная задача, которую предстоит решить в оперативном порядке, - подготовка школы № 2 к сдаче ЕГЭ, который пройдет уже в среду. Одновременно нужно соблюдать требования безопасности", - приводятся слова Здунова в сообщении пресс-службы администрации главы и правительства республики. Как заявил Здунов, нужно четко проинструктировать учащихся и членов приемной комиссии, что делать в случае нового землетрясения, и проверить эвакуационные выходы.

Как отметили в пресс-службе, "видимых повреждений несущих конструкций" зданий школ не выявлено. "В школах № 2, 3 и 4 присутствуют повреждения перегородок, требуется их усиление. На сегодняшний день эксплуатация школ возможна", - отмечается в сообщении. В нем подчеркивается, что рассматриваются варианты финансирования ремонтных работ.

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на территории Буйнакского района в ночь на субботу. По данным республиканского главка МЧС, его очаг залегал на глубине 10 км, эпицентр находился на расстоянии 5 км от села Халимбекаул. Чуть позже было зарегистрировано еще одно землетрясение магнитудой 2,3 с очагом на глубине 1 км и эпицентром в 3,5 км севернее того же села.

Всего от землетрясения пострадали шесть школ в Буйнакске и 20 домов в селе Халимбекаул. Эксперты определяют степень повреждений и оценивают причиненный ущерб. Пострадавших в результате землетрясения нет.