Строители начали монтаж надземных переходов на трассе "Таврида" в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Строители федеральной трассы "Таврида" в Крыму приступили к монтажу пролетных строений пешеходных путепроводов на трассе, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь крымского строительного управления "ВАД", компании-подрядчика строительства, Григорий Назаров.

"Мы приступили к надвижке пролетных строений надземных путепроводов в Ленинском районе республики. Монтаж ведется на трех переходах из 30, которые будут построены на 250 км трассы", - сообщил он.

По словам Назарова, ширина пешеходной части составит три метра, а длина - 36 м. Над пролетным строением будет установлен навес из поликарбоната, уложенного на металлический каркас. Боковое пространство закроется металлической сеткой, что исключит возможность попадания каких-либо предметов с путепровода на проезжую часть. На пролетном строении и лестничных спусках с него установят перильное ограждение.

Для того, чтобы переходами могли комфортно пользоваться маломобильные граждане, внутри лестничных спусков будут установлены лифты. Пользование надземными пешеходными переходами начнется в конце следующего года после ввода "Тавриды" в эксплуатацию.

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 150 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя.

Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути. Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа.