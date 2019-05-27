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Борьба с природными пожарами в России

Лесники Бурятии удвоили число видеокамер, помогающих отслеживать природные пожары

Пресс-секретарь республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) Екатерина Иванчикова уточнила, что сейчас площадь, охватываемая видеокамерами, приближается к 2 млн га

УЛАН-УДЭ, 27 мая. /ТАСС/. Лесники Бурятии расширили сеть видеомониторинга лесопожарной обстановки после того, как в прошлом году камеры помогли эффективнее бороться с природными возгораниями. Количество видеокамер, с помощью которых отслеживаются природные пожары в 2019 году, увеличилось вдвое по сравнению с 2018 годом, сообщила ТАСС в понедельник пресс-секретарь республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) Екатерина Иванчикова.

В 2018 году в Бурятии был проведен эксперимент: в некоторых районах региона установили камеры, которые помогали в режиме онлайн мониторить обстановку в лесах, где больше всего возникает лесных пожаров. По итогам пожароопасного сезона в 2018 году в Бурятии зарегистрировали 364 лесных пожара на общей площади 24,3 тыс. га. По сравнению с 2017 годом число пожаров снизилось более чем в два раза, а их площади сократились в 11 раз. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что таких результатов удалось достичь благодаря слаженной работе людей и помощи техники, в том числе видеокамер, помогающих оперативно отслеживать пожароопасную обстановку.

"В 2018 году у нас было пять видеокамер, эта мера хорошо зарекомендовала себя. В районах, которые находились под круглосуточным наблюдением, повысилась оперативность обнаружения пожаров, и, соответственно, своевременной их ликвидации. Поэтому было принято решение, и в этом году прибавилось еще пять камер, и теперь площадь, охватываемая видеокамерами, приближается к 2 млн га", - сказала Иванчикова.

Она уточнила, что на сегодня видеомониторинг ведется в круглосуточном режиме на территории Иволгинского, Заиграевского, Прибайкальского, Заудинского, Байкальского, Усть-Баргузинского, Хандагатайского, Верхне-Талецкого, Кикинского, Улан-Удэнского лесничеств.

"Параллельно с процессом видеонаблюдения на карте отображается сектор направления обзора, при обнаружении пожара определяются его координаты, площадь очага, ближайшие силы и средства", - пояснила представитель ведомства. За прошедшие сутки в Бурятии ликвидировано четыре лесных пожара в Бичурском, Заиграевском районах и в Тункинском национальном парке. В числе ликвидированных крупный лесной пожар в Бичурском районе. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила около 100 га.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 240 лесных пожаров на общей площади 54,5 тыс. га. На территории республики действует особый противопожарный режим. Ранее власти региона сообщали, что пожароопасная обстановка в этом году в регионе будет тяжелее, чем в прошлом из-за погодных условий и отсутствия обильных осадков прошедшей зимой.

Теги
РоссияБурятияБорьба с природными пожарами в России
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