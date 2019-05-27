Профессор СФУ считает, что в Арктическую зону РФ необходимо включить Эвенкию

КРАСНОЯРСК, 27 мая. /ТАСС/. Власти Красноярского края должны сконцентрировать усилия на включении Эвенкийского муниципального района в состав Арктической зоны РФ. Об этом на стратегической сессии "Север" в Красноярске заявила профессор Сибирского федерального университета Наталья Копцева.

Ранее с инициативой включить Эвенкию в Арктическую зону выступали представители Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Сейчас на территории края этот статус имеют Норильск, Таймырский и Туруханские районы.

"Арктическая зона РФ расширилась на восемь муниципалитетов Якутии. Для нас это очень хороший сигнал, и я думаю, усилия наших региональных властей должны быть сконцентрированы на том, чтобы Эвенкия, подобно восьми улусам Якутии, вошла в Арктическую зону РФ", - сказала Копцева.

13 мая президент России Владимир Путин подписал указ о включении в состав Арктической зоны РФ Абыйского, Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Момского, Оленекского Среднеколымского и Эвено-Бытантайского районов Якутии.

Стратегическая сессия "Север" проходит в Сибирском федеральном университете 27-28 мая. На ней представители северных территорий, науки, бизнеса и власти обсуждают проблемы развития Арктики и разрабатывают комплекс мер для эффективного управления северными территориями Красноярского края.