Серия экспертных мероприятий по развитию и освоению Арктики пройдет в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Команда организаторов международной конференции "Полярные чтения" проведет для российских экспертов серию мероприятий "Геостратег-Арктика" в Санкт-Петербурге, рассказал журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС один из координаторов чтений Павел Филин. Планируется, что это будут тематические стратегические игры-мозговые штурмы, в ходе которых эксперты будут обсуждать вопросы международного сотрудничества, военного развития, экономики, транспорта и соцразвития Арктической зоны.

"Принципиально новые идеи рождаются в процессе обсуждения, мозгового штурма, игра "Геостратег-Арктика" это такой продвинутый вариант мозгового штурма. Первое такое мероприятие мы провели на ледоколе "Красин" во время "Полярных чтений". В дальнейшем мы планируем проведение как минимум пять "Геостратегов-Арктика" в Петербурге по таким темам, как международные отношения, военное взаимодействие, транспорт, логистика, социальные аспекты развития Арктики, экономика и добыча ископаемых", - сказал Филин.

По его словам, первое мероприятие показало две возможные стратегии развития арктических регионов мира: Арктика как дом, где создается инфраструктура, постоянно живут люди, возводятся города, и Арктика как сырьевая база, где добыча ресурсов ведется, во-многом вахтовым способом.

"Увы, наш экспертный мозговой штурм показал, что пока страны не готовы развивать Арктику как дом. При этом парадигма колониального развития Арктики показала перспективы нарастания международной напряженности в регионе", - пояснил Филин.

В ходе мозговых штурмов экспертам предлагается выступать от лица тех или иных стран или корпораций, занимающихся развитием Арктики, анализировать проблемы и возможности доставшихся им сторон, предлагать решения по межведомственному и межгосударственному взаимодействию.

Научно-практическая конференция "Полярные чтения - 2019" прошла в Санкт-Петербурге и собрала порядка 80 экспертов из России, Швеции и Франции, темой конференции стала история моделей управления в освоении Севера.