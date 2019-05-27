Ученые просят учитывать связанные с потеплением риски при разработке нормативов в Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая. /ТАСС/. Риски, связанные с изменением арктического климата, затрагивают практические все сферы жизни в высоких широтах - от здоровья до экономики. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС в ходе Недели арктической науки эксперты, призвавшие учитывать этот фактор при разработке различных нормативных документов для Арктической зоны РФ.
"Негативные последствия климатических изменений, которые ожидаются по существующим прогнозам, наиболее активно проявятся в циркумполярных регионах, то есть население и экономическая деятельность очень уязвимы на этой территории, поэтому важно понимать, какая часть социально-экономического потенциала российской Арктики будет наиболее затронута этими изменениями. Это должно учитываться при написании документов стратегического планирования, государственных программ", - сказала ТАСС научный сотрудник лаборатории прогнозирования региональной экономики института народохозяйственного прогнозирования РАН Светлана Бадина.
Среди таких процессов - таяние многолетней мерзлоты, в этом случае максимальной опасности подвергаются здания и другая инфраструктура. "Уязвимость таких территорий, как, например, норильский промышленный район, чрезвычайно высока, - отметила Бадина. - Если диапазон температур, заложенный при строительстве зданий и сооружений, изменяется, это влечет за собой их разрушение".
Медицинский аспект
Другое негативное воздействие изменения климата - это продвижение к северу возбудителей опасных заболеваний. "У нас [в Архангельской области] до 1986 года не было клещевого энцефалита, а теперь клещи выживают, потому что зимы теплые, приходится адаптироваться, для этого надо было определить степень уязвимости, - рассказала ТАСС директор НИИ Арктической медицины Северного государственного медуниверситета (СГМУ) Галина Дегтева. По ее словам, в данном случае "меры Роспотребнадзором и другими ведомствами приняты, и процесс стабилизировался".
Однако, отметила она, повышение температуры воздуха и воды в Арктике ведет к увеличению числа инфекций, которые передаются через рыбу. "В теплой воде быстрее размножаются микроорганизмы, рыба поражается паразитарными заболеваниями, растет число гельминтозов, это очень большая проблема", - сказала Дегтева. По ее словам, самой большой опасности подвергаются представители коренных народов, которые употребляют в пищу сырую рыбу.
Еще одна проблема - скотомогильники, которые раньше в промерзшей земле не вызывали никаких опасений. "А теперь мерзлая порода оттаивает, поэтому опасность появления сибирской язвы выше", - добавила профессор.
Пожары и загрязнения
Директор Французского полярного института Жером Шаппела рассказал ТАСС, что французские ученые вместе с коллегами из других стран изучают загрязнение Арктики ртутью. "Мерзлота тает, в результате большое количество ртути высвобождается, поглощается растениями и попадает в арктический океан, где попадает в организм животных: рыбы, белых медведей", - отмечает он.
У Французского полярного института имеются шесть полярных станций: одна в Арктике, три в южной части Индийского океана и две в Антарктиде. "Исследователи работают в очень разных сферах: от социальных наук до изучения загрязнений. На Шпицбергене мы изучаем местные растения, животных, как на них влияют климатические изменения, проводим исследования почв, криосферы, атмосферы, в том числе ее высоких слоев", - отметил Шаппела.
Исследовательница из университета Северной Аризоны Ребекка Хьюитт рассказала ТАСС, что с повышением температуры воздуха на арктических территориях в разных странах увеличивается число природных пожаров. Хьюитт ведет свои исследования в том числе в Якутии. "Количество природных пожаров растет с изменением климата в северных широтах. Мы также пытаемся понять, как растения реагируют и сами влияют на климатические изменения", - пояснила она.
Опыт орнитологов
Исследовательница из университета Ла Рошели (Франция) Франсуаза Амелино изучает пути миграции кроншнепов (птицы семейства бекасовых - прим. ТАСС) при помощи GPS-передатчиков. Эта птица в Европе под угрозой исчезновения. "Кроншнепы зиму проводят в Западной Европе, а гнездятся и выводят птенцов на территории России, - объяснила Амелино. - Мне было интересно посмотреть условия, где они высиживают птенцов". GPS-передатчик надевается на спинку птицы, как рюкзак с лямками.
Одну из птиц с территории Франции, где она находилась зимой, по сигналу от передатчика удалось обнаружить под Архангельском. "Мы смогли увидеть места, где они выводят потомство, - добавила она. - Я не уверена, что мы точно видели эту птицу, там очень высокая трава, но, судя по сигналу от передатчика, она там была".
Точка бифуркации
Как рассказала ТАСС ведущий инженер отдела ледового режима и прогнозов Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Анна Тимофеева, наблюдения за морским льдом в последние 10 лет показывают, что процесс таяния льда в Арктике может как продолжиться, так и смениться на противоположный. "Тенденция общая одна, мы действительно фиксируем уменьшение ледовитости в морях, - пояснила она. - Вопрос в том, что в последние 10 лет появились моменты, которые выдают разнонаправленную картину. За последние 10 лет в некоторых морях мы видим, что тренд практически нулевой, или мы замечаем, что есть моменты роста толщины льда на полярных станциях".
Ученые анализировали не только современные данные, полученные со спутников и полярных станций, но и информацию советского периода. Сейчас используются наблюдения со спутников, а до конца 1970-х это были данные авиаразведки.
Эксперт не исключает, что сейчас время точки перехода от потепления к похолоданию. "Уже было потепление в 1920-50-е годы, хотя и не такое интенсивное. Затем был период похолодания. Сейчас потепление очень сильное, гораздо больше того, которое мы наблюдали 60 лет назад, - добавила она, - тем не менее подобный процесс был, и был переломлен в какой-то момент. Есть вероятность, что сейчас мы наблюдаем точку бифуркации, когда процесс может пойти либо вниз, либо вверх".
Неделя арктической науки (Arctic Science Summit Week), проходит в Архангельске с 22 по 30 мая. Она учреждена Международным арктическим научным комитетом (МАНК/IASC), проводится ежегодно в разных странах, в России проходит во второй раз. Неделя арктической науки - крупнейшая ежегодная международная встреча ученых, которые поддерживают и продвигают арктические научно-исследовательские проекты.