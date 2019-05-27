Ученые просят учитывать связанные с потеплением риски при разработке нормативов в Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая. /ТАСС/. Риски, связанные с изменением арктического климата, затрагивают практические все сферы жизни в высоких широтах - от здоровья до экономики. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС в ходе Недели арктической науки эксперты, призвавшие учитывать этот фактор при разработке различных нормативных документов для Арктической зоны РФ.

"Негативные последствия климатических изменений, которые ожидаются по существующим прогнозам, наиболее активно проявятся в циркумполярных регионах, то есть население и экономическая деятельность очень уязвимы на этой территории, поэтому важно понимать, какая часть социально-экономического потенциала российской Арктики будет наиболее затронута этими изменениями. Это должно учитываться при написании документов стратегического планирования, государственных программ", - сказала ТАСС научный сотрудник лаборатории прогнозирования региональной экономики института народохозяйственного прогнозирования РАН Светлана Бадина.

Среди таких процессов - таяние многолетней мерзлоты, в этом случае максимальной опасности подвергаются здания и другая инфраструктура. "Уязвимость таких территорий, как, например, норильский промышленный район, чрезвычайно высока, - отметила Бадина. - Если диапазон температур, заложенный при строительстве зданий и сооружений, изменяется, это влечет за собой их разрушение".

Медицинский аспект

Другое негативное воздействие изменения климата - это продвижение к северу возбудителей опасных заболеваний. "У нас [в Архангельской области] до 1986 года не было клещевого энцефалита, а теперь клещи выживают, потому что зимы теплые, приходится адаптироваться, для этого надо было определить степень уязвимости, - рассказала ТАСС директор НИИ Арктической медицины Северного государственного медуниверситета (СГМУ) Галина Дегтева. По ее словам, в данном случае "меры Роспотребнадзором и другими ведомствами приняты, и процесс стабилизировался".

Однако, отметила она, повышение температуры воздуха и воды в Арктике ведет к увеличению числа инфекций, которые передаются через рыбу. "В теплой воде быстрее размножаются микроорганизмы, рыба поражается паразитарными заболеваниями, растет число гельминтозов, это очень большая проблема", - сказала Дегтева. По ее словам, самой большой опасности подвергаются представители коренных народов, которые употребляют в пищу сырую рыбу.

Еще одна проблема - скотомогильники, которые раньше в промерзшей земле не вызывали никаких опасений. "А теперь мерзлая порода оттаивает, поэтому опасность появления сибирской язвы выше", - добавила профессор.

Пожары и загрязнения

Директор Французского полярного института Жером Шаппела рассказал ТАСС, что французские ученые вместе с коллегами из других стран изучают загрязнение Арктики ртутью. "Мерзлота тает, в результате большое количество ртути высвобождается, поглощается растениями и попадает в арктический океан, где попадает в организм животных: рыбы, белых медведей", - отмечает он.