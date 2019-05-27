В Петербурге в этом году высадят около 8 млн цветов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Около 8 млн цветов украсят Санкт-Петербург в этом году, сообщил в понедельник на рабочем совещании в Смольном вице-губернатор города Николай Бондаренко.

"На [момент] окончания месячника по благоустройству перед майскими праздниками было высажено свыше 600 тыс. цветов. Сейчас мы активно высаживаем цветы. У нас планы - мы в этом году около 8 млн цветов должны высадить, поэтому горожане в ближайшее время увидят нашу работу. Цветы появятся в центральных и других районах города", - сказал Бондаренко.

Вице-губернатор отметил, что сейчас в городе идет посадка деревьев, уже прошло несколько акций по озеленению территорий совместно с промышленными предприятиями Петербурга. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в этой связи отметил необходимость дальнейшего проведения таких акций. "Надо их продолжать с промышленными предприятиями и с другими предприятиями. Мы договорились, чтобы наш город был город-сад, и чем больше зелени, тем лучше. Те показатели, которые мы наметили, должны быть, безусловно, выполнены", - сказал он на совещании с членами правительства.

Бондаренко также рассказал, что в городе начинается работа по очистке районов от несанкционированных свалок, в том числе связанных со строительным мусором. Вместе с тем, так как основные виды работ по очистке внутриквартальных и дворовых территорий уже закончены, власти Петербурга приступили к приведению в порядок игровых и спортивных площадок, зон отдыха - с ремонтом скамеек, детского оборудования, качелей и других объектов, добавил вице-губернатор.

"У нас впереди подготовка к Международному экономическому форуму (ПМЭФ), который пройдет в Санкт-Петербурге. Мы должны украсить город, провести благоустроительные работы и навести порядок в тех местах, где будет проводиться мероприятия, связанные с форумом", - отметил Бондаренко.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.