Власти Сочи заявили, что морская вода в городе полностью соответствует санитарным нормам

СОЧИ, 27 мая. /ТАСС/. Морская вода в Сочи полностью соответствует санитарным нормам и пригодна для купания. Об этом сообщается в понедельник на сайте администрации курорта, где приводятся данные лабораторных исследований краевого управления Роспотребнадзора.

"По заявлению краевого управления Роспотребнадзора, морская вода в Сочи полностью соответствует санитарным нормам, гигиеническим нормативам, патогенных микроорганизмов не обнаружено. Всего с начала года сотрудники ведомства провели 437 лабораторных исследований, в том числе на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели. Согласно замерам, морская вода абсолютно пригодна для купания", - сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что пляжные территории курорта готовы к летнему сезону.

"Сейчас органы ведут работу по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водных объектов санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования мест для купания. В этом году в Сочи увеличилось количество благоустроенных пляжей, теперь их 198. Они в активный курортный сезон будут работать с соблюдением всех санитарных норм и правил безопасности", - уточняется в сообщении.