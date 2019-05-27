Около 100 молодых ученых СКФО стали участниками IT-школы в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 мая. /ТАСС/. Школа молодых ученых в информационном центре объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) открылась в Северной Осетии. Участниками стали около 100 молодых ученых регионов Северного Кавказа, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Северо-Осетинского госуниверситета (СОГУ), где открылась школа.

"Участниками образовательного проекта, который реализуется на площадке физико-технического факультета СОГУ, стали около ста молодых ученых и студентов Северного Кавказа. Лекторами выступят специалисты ОИЯИ - директор лаборатории информационных технологий Владимир Кореньков, начальник отдела международных связей Дмитрий Каманин и директор информационного центра Нелли Пухаева", - сказал собеседник агентства.

В течение двух дней участникам школы расскажут про инновационные технологии в современной науке, методах использования компьютерной техники для выработки новых методик исследования. По мнению организаторов, только современные суперкомпьютеры позволяют моделировать сложнейшие биологические, химические и физические процессы. Это позволяет без использования дорогостоящего метода проб и ошибок ответить на многие вопросы на этапе предварительного проектирования.

"Практические занятия затрагивают самые животрепещущие проблемы IT технологий. Это параллельные гибридные вычисления, распределенные облачные технологии, аналитика больших данных, механизмы коллективной работы и разработки программного обеспечения. Наша задача - дать целый спектр технологий в приложении, конечно, к научным исследованиям", - приводит пресс-служба слова Коренькова.

Школа будет действовать в СОГУ систематически. Лекторами будут выступать специалисты ОИЯИ. Они расскажут о симбиозе науки и информационных технологий. Школа станет продолжателем целей объединенного института ядерных исследований. Здесь фундаментальные исследования успешно интегрированы с применением новейших технологий и университетским образованием. Главный проект - на базе ОИЯИ строится сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжелых ионов NICA, запуск которого запланирован на 2020 год.

Как сообщалось, в 2018 году в СОГУ открыли первый информационный центр объединенного института ядерных исследований. Здесь происходит международный обмен опытом, готовят специальные образовательные программы, проводят семинары с привлечением ученых.