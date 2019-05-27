{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арктика сегодня

Для защиты от белых медведей в Арктике пограничников вооружили травматикой

Численность белые медведей, занесенных в Красную книгу, резко сократилась из-за бесконтрольного отстрела
Описание
© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российские пограничники получили на вооружение травматическое оружие для защиты от белых медведей в арктической зоне. Об этом рассказал руководитель Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов в интервью "Российской газете".

Он напомнил, что "белый медведь - уникальный представитель животного мира Арктики, занесенный в Красную книгу, численность которого резко сократилась из-за бесконтрольного отстрела".

"Стрелять в медведей нельзя, даже если они подходят очень близко и создают угрозу жизни сотрудников. На случай опасного приближения хищника у пограничников есть травматическое оружие, которое можно применить, чтобы отпугнуть животное, - сообщил Владимир Кулишов. - Следует отметить, что пограничники в обязательном порядке проходят инструктаж по действиям в случае приближения белого медведя".

По его словам, "за последние годы не было ни одной травмы, полученной нашими сотрудниками в результате встреч с белыми медведями". Таким образом, ущерб популяции хищника не был нанесен. В целом в результате своевременно принятых природоохранных мер численность его популяции возросла.

Теги
РоссияАрктика сегодня
Северный Кавказ
Около 100 молодых ученых СКФО стали участниками IT-школы в Северной Осетии
Школа открылась на базе информационного центра объединенного института ядерных исследований
Читать полностью