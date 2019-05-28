Теплоход для круизов по Енисею переведут из Санкт-Петербурга в сентябре

КРАСНОЯРСК, 28 мая. /ТАСС/. Частный теплоход переведут в сентябре по Северному морскому пути (СМП) из Санкт-Петербурга в Красноярск для круизов по Енисею. Об этом сообщил во вторник губернатор края Александр Усс на стратегической сессии "Север" Сибирского федерального университета (СФУ), посвященной вопросам развития арктических и северных территорий региона.

"В сентябре к нам придет частное судно из Санкт-Петербурга, которое со следующей навигации должно начать туристические круизы на север. Заказали проводку по СМП", - сказал Усс.

Возможность перевода круизного теплохода "Максим Горький" с Волги на Енисей рассматривает компания "Водоходъ". В свою очередь власти Красноярского края рассчитывают привлечь льготный лизинг для строительства двух теплоходов для судоходства на Енисее. Их стоимость около 2 млрд рублей за каждый.

Сейчас средний возраст пассажирского флота региона, по данным Российского речного регистра, составляет 28 лет, а наиболее крупных судов (пассажирские теплоходы "Александр Матросов" и "Валерий Чкалов") - более 60 лет. Крупный двухпалубный дизель-электроход "Лермонтов", работающий на Енисее с 1959 года, был снят с эксплуатации и в 2015 году продан в частные руки. Двадцать лет назад на Енисее работали почти полтора десятка теплоходов. Крупнейший на реке теплоход - четырехпалубный "Антон Чехов" - работал в крае в 1978-2003 годы.