Институт Арктики планируют открыть в Красноярске летом 2020 года

КРАСНОЯРСК, 28 мая. /ТАСС/. Институт Арктики планируется открыть летом 2020 года в структуре Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске. Об этом сообщил ТАСС руководитель департамента комплексного изучения Арктики вуза Юрий Захаринский.

"Институт Арктики - это научно-образовательный проект. Образовательная составляющая говорит о том, что необходимо разработать учебные программы и планы, начать прием студентов. Реальные сроки его создания - летом 2020 года", - сказал Захаринский.

По его словам, СФУ ведет 32 научных исследования в Арктической зоне, университет уже готовит специалистов по 50 направлениям, востребованным для северных территорий.

Как отметил губернатор Красноярского края Александр Усс, Институт Арктики должен стать площадкой федерального уровня, "интеллектуальной опорой для профильного министерства". "Предпосылки для этого у нас есть", - отметил он во вторник на стратегической сессии "Север".

СФУ - первый в России федеральный университет, основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Крупнейший университет восточной части России. В 2019 году в университете по инициативе губернатора края Александра Усса был создан департамент комплексного изучения Арктики.

Стратегическая сессия "Север" проходила в Сибирском федеральном университете 27-28 мая. На ней представители северных территорий, науки, бизнеса и власти обсуждали проблемы развития Арктики и северных территории края.