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Северный Кавказ

Многопрофильную больницу со станцией скорой помощи построят в Ингушетии в 2019 году

Больница будет включать в себя основной корпус на 450 мест, патологоанатомический корпус и амбулаторию на 400 посещений в смену

МАГАС, 28 мая. /ТАСС/. Многопрофильную республиканскую больницу со станцией скорой помощи и вертолетной площадкой планируют построить в Ингушетии в 2019 году. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы республиканского Минстроя Индира Барохоева.

"В Назрани в 2019 году планируется начать строительство республиканской многопрофильной больницы на 450 мест, подстанции скорой помощи и вертолетной площадки. Согласно проектно-сметной документации, больница будет располагаться на участке 8,5 га и включит в себя основной корпус на 450 коек, патологоанатомический корпус, амбулаторный корпус на 400 посещений в смену", - отметил собеседник ТАСС, добавив, что в настоящее время решается вопрос с определением земельного участка и отведением всех коммуникационных сетей.

Ранее глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о планах создать в регионе медицинский городок, который будет состоять из первой в республике многопрофильной больницы и медицинского колледжа. Существующая ингушская республиканская больница была развернута в 1992 году на базе Назрановской районной больницы и не соответствует современным требованиям здравоохранения. Из-за стесненных условий в ней отсутствуют специализированные отделения - гематологическое, ожоговое, челюстно-лицевой хирургии, торакальной хирургии, медицинской реабилитации.

Теги
Евкуров, Юнус-Бек БаматгиреевичРоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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