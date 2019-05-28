В Самаре открылась выставка проектов реконструкции Загородного парка

САМАРА, 28 мая. /ТАСС. Выставка проектов реконструкции Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького (Загородный парк) "Народное голосование" открылась в Самаре. Она позволит жителям города выбрать будущий облик парка, сообщил во вторник журналистам главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников.

Открытый архитектурный конкурс на концепцию реконструкции ЦПКиО им. М. Горького был объявлен в августе 2018 года по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Эксперты выбрали 83 проекта, которые и будут выставлены на голосование.

"Мы начинаем общественное обсуждение проектов, допущенных экспертами - архитекторами, дизайнерами. Интересно, что мнение жителей и экспертов не совпадает: за работы, которые жюри определили лучшими, горожане отдают мало голосов. Это дает понимание того, что люди хотят видеть в парке ", - сказал он.

После окончания голосования 16 июня экспертная комиссия вновь рассмотрит все проекты и выберет победителя.

На архитектурный конкурс было подано 185 заявок от авторов и авторских коллективов из Самары, Москвы, Казани, Саратова, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Симферополя, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Краснодара и Калининграда, Волгограда, Тюмени и Владивостока. Треть работ выполнена студентами архитектурно-строительных университетов страны. Авторам предлагалось разработать обновленный вид парка, учитывая близость территории к береговой полосе Волги; сложившуюся сеть аллей и дорожек и природные особенности.

Загородный парк был открыт в 1932 году на месте бывшей купеческой усадьбы. Здесь расположены памятники археологии федерального значения: стоянка древнего человека и поселение VIII-IX веков, купеческая дача 1903 года, школа верховой езды, зимняя горнолыжная и сноубордистская трасса с подъемником.