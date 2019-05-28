Реконструкцию обрушившегося моста начали в дагестанском Буйнакске

МАХАЧКАЛА, 28 мая. /ТАСС/. Обрушившийся мост начали восстанавливать в городе Буйнакске в Дагестане, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городской мэрии.

Обрушение строящегося дорожного моста в Буйнакске, который являлся объездным, произошло в декабре 2018 года во время заливки бетона. В результате пострадали трое рабочих, здоровью одного из них причинен тяжкий вред. По данным регионального ГУ МЧС, причиной обрушения стали нарушения правил строительства.

"Подрядчик начал восстановление обрушившегося моста в Буйнакске. На данный момент в другом месте идет сборка металлической конструкции моста, которая затем будет перевезена на место строительства моста", - сказал представитель мэрии.

"Кроме того, в настоящее время на месте также идет строительство временного моста для пешеходов", - добавил собеседник агентства. По его словам, руководство городской администрации держит на контроле строительство моста.

Ранее ТАСС сообщал, что реконструкцию обрушившегося моста планируется завершить в ноябре текущего года. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухана Гаджимурадова, при необходимости работы по строительству моста будут проводиться в две и три смены. Сообщалось, что сотрудники следственного управления СК РФ по Дагестану возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения моста.