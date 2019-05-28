{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Реконструкцию обрушившегося моста начали в дагестанском Буйнакске

Все работы планируют завершить в ноябре 2019 года

МАХАЧКАЛА, 28 мая. /ТАСС/. Обрушившийся мост начали восстанавливать в городе Буйнакске в Дагестане, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городской мэрии.

Обрушение строящегося дорожного моста в Буйнакске, который являлся объездным, произошло в декабре 2018 года во время заливки бетона. В результате пострадали трое рабочих, здоровью одного из них причинен тяжкий вред. По данным регионального ГУ МЧС, причиной обрушения стали нарушения правил строительства.

"Подрядчик начал восстановление обрушившегося моста в Буйнакске. На данный момент в другом месте идет сборка металлической конструкции моста, которая затем будет перевезена на место строительства моста", - сказал представитель мэрии.

"Кроме того, в настоящее время на месте также идет строительство временного моста для пешеходов", - добавил собеседник агентства. По его словам, руководство городской администрации держит на контроле строительство моста.

Ранее ТАСС сообщал, что реконструкцию обрушившегося моста планируется завершить в ноябре текущего года. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухана Гаджимурадова, при необходимости работы по строительству моста будут проводиться в две и три смены. Сообщалось, что сотрудники следственного управления СК РФ по Дагестану возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения моста.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Петербуржцы смогут выбрать название для парка на берегу Невы
Планируется, что парковая зона займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостом
Читать полностью