Навигация началась на северных реках Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Навигация началась на северных притоках Енисея в Красноярском крае, грузы в некоторые поселки необходимо доставить за 10-14 дней. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы администрации Эвенкийского муниципального района.

"В Эвенкии начался важный для жизнеобеспечения период - речная навигация. Суда везут на Север горюче-смазочные материалы, продукты и стройматериалы. В пути по направлению к Подкаменной Тунгуске, находится более 60 судов АО "Енисейское речное пароходство". Общий объем груза составляет более 40 тыс. т, в том числе 7,2 тыс. т нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Подкаменная Тунгуска считается одной из самых сложных рек в стране для судовождения. У речников есть 10-14 дней для того, чтобы успеть завезти все необходимое в поселки, расположенные на ее берегах. После завершения весеннего паводка она мелеет и становится несудоходной.

"Из года в год ситуация с навигацией ухудшается: реки мельчают, запасов снега не так много, а потому уверенности в том, что уровень воды в наших Тунгусках будет высокий, у нас нет. В этом году нам вновь пришлось приложить максимум усилий, чтобы организовать северный завоз. Большая работа была проделана совместно с Енисейским речным пароходством. На сегодня все организационные вопросы по доставке нефтепродуктов, стройматериалов, продовольствия решены", - процитировали в пресс-службе слова главы района Евгения Васильева.

В Ванавару, где ведется строительство школы, будут доставлены железобетонные изделия, цемент, металлоконструкции, техника, строительные материалы, а также продукты питания. До пунктов назначения судам осталось от 105 до 386 километров. Только теплоход "Брест" уже выполнил свой рейс.

В администрации Эвенкии пояснили, что на Нижней Тунгуске суда только выходят - будут на месте, к концу следующей недели.