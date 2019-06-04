"Помогите мне вернуться домой". Как пропавших людей ищут с помощью QR-кода

"Где Сережа?" В отделении полиции ходит аккуратная пожилая женщина. Она про кого-то спрашивает, но помнит лишь имя. Ни фамилии, ни причины поисков назвать не может. Как и того, почему здесь оказалась

Олег Матукевич, президент фонда "Виктория", описывает случай в одном из калининградских отделений полиции, которому стал свидетелем. Тогда стало понятно, что у человека проблема с памятью. "Полицейские отправили бабушку домой на такси, она не помнила телефонов родных, но помнила свой адрес. Водителю заплатили и проконтролировали, чтобы все было в порядке. Но старушке просто повезло: она оказалась именно в полиции, а могла ведь и в каком-то другом месте", — продолжает Олег. Помогите вернуться домой Проект фонда "Виктория" "Помогите мне вернуться домой" реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества. Проект нужен, чтобы люди, страдающие внезапной потерей памяти и другими ментальными расстройствами, легко и быстро могли попасть снова к родным, а родные не тратили время на долгие и зачастую безнадежные поиски.

Описание Президент фонда "Виктория" Олег Матукевич © Фонд "Виктория"

Еще один случай — женщина с мужем ехали в автобусе на прием к врачу в одну из городских больниц. Женщина вышла на остановке, а ее супруг не успел. Он уехал и пропал. "Человека искали около суток. Фотографию разместили в соцсетях. Помог случай — мужчина зашел в ресторан "Геркулес" в другой части города. Девушка-администратор — и это тоже счастливый случай, что она видела его фотографию в соцсетях, — узнала человека, предложила ему попить чаю, вызвала волонтеров, которые вернули его домой", — рассказывает Матукевич.

На эту тему Жизнь на пределе: кто поможет, если у близкого деменция

"Такое происходит нередко. Только мы знаем далеко не обо всех. Это проявления деменции или болезни Альцгеймера — внезапные случаи потери памяти, полной дезориентации человека. Он может выглядеть вполне адекватным, вести себя нормально. Такие провалы памяти на определенной стадии болезни приходят и уходят, и понять, что человеку нужна помощь, часто просто невозможно", — говорит собеседник. По данным Всемирной организации здравоохранения, говорит Матукевич, такими расстройствами в основном страдают люди после 60 лет. В зоне риска — от 15% до 20% людей 60+. "У нас в стране, к сожалению, нет такой статистики, — говорит Матукевич. — Мы пытались ее получить, но этих цифр не нашли, отдельно таких людей не учитывают, если не поставлен диагноз. Даже близкие люди не сразу обращают внимание на проблему. Старческая забывчивость, обидчивость, раздражительность — особенности поведения часто списываются на возраст. Но рано или поздно проблема говорит о себе во весь голос". "В Калининградской области людей старше 60 лет, по данным властей, около четверти населения — 250 тыс. человек. Можно предполагать, сколько людей находятся в зоне риска, — это почти 40 тыс. человек. Никто не говорит, что они обязательно заболеют, но это зона риска", — замечает собеседник.

Как пришла идея В офисе фонда "Виктория", где находится штаб проекта, современная оргтехника, просторные помещения. "Мы создали фонд 11 лет назад, потому что наша компания постоянно занимается работой с информацией, правовой — в части отчетности, и так далее, обслуживаем десятки тысяч компаний. За годы работы убедились, что проблема предпринимательства часто даже не деньги, а нехватка информации и доступа к технологиям, новым для нас, — рассказывает Матукевич. — Фонд создан для трансферта этих технологий, прикладных, ориентированных на малый и микробизнес".

"В нашей компании практически с самого начала работала сотрудница, не буду ее называть, ее все знают. У нее начали проявляться симптомы болезни Альцгеймера. Мы проработали вместе много лет, вместе создавали компанию. Видеть, как человек на глазах становится совершенно другим, было тяжело. Он временами начинает себя неадекватно вести, становится вспыльчивым, забывает что-то, раздает свои ценные вещи. Нечистоплотные люди начинают этим пользоваться... Когда с этим сталкиваешься, начинаешь обращать внимание на проблему и приходит понимание, что нужно как-то помочь", — рассказывает собеседник. Примерно в это же время, около шести-семи лет назад, компания обратила внимание на опыт одной из японских префектур, где пожилым людям, страдающим провалами в памяти, раздают значки с контактными данными их родственников и информацией о них и об их заболевании. При этом префектура призывает жителей подходить к людям с такими значками и спрашивать — все ли у них в порядке, не нужна ли им помощь. С точки зрения социального предпринимательства это тоже бизнес, ведь значки нужно сделать, разместить на них информацию, отмечает собеседник, добавляя, что затраты в Японии взяли на себя власти. Пришло решение перенести этот опыт в Россию. "Для нас этот проект — это не про бизнес. Это про помощь людям", — подчеркивает Матукевич. Сигнал: обрати внимание "Люди, столкнувшиеся с проблемой провалов памяти у своих близких, пытаются сообщить информацию о них окружающим разными способами: кладут в карманы записки с адресами, используют какие-то кулоны и так далее", — продолжает Матукевич. Но тут-то и кроется проблема, ведь никто не станет проверять карманы у незнакомого пожилого человека, даже если видит, что тот, возможно, нуждается в помощи. "Наш значок — это сигнал, что нужно обратить внимание, просто поинтересоваться. Были, конечно, критики, которым не понравилось, что людей с такой проблемой решили как-то выделить. Всегда есть кто-то, кто хочет "кинуть камень". О критиках Матукевич говорит уверенно: "Те, кто не ездил по ночам в поисках своих родственников на улицах, не зная где они, этого просто не понимают. Те, у которых эта проблема сейчас дома, в семье, благодарны".

"Мы не представляли себе, насколько востребованным окажется наш проект. К нам сразу обратились и подключились к работе волонтеры Центра поиска пропавших людей — Калининград. Буквально вчера пришли девушки, которые работают с детьми-аутистами, — такие дети тоже могут не идти на контакт, замкнуты в себе". Первая партия значков была изготовлена в количестве одной тысячи. "С середины марта выдаем значки: около 800 штук уже выдано или передано партнерам для распространения в области", — говорит Матукевич. Тем временем идею заметили в других регионах. "Звонили из Уфы, Санкт-Петербурга, просили поделиться опытом, пришло несколько запросов на значки из других регионов", — говорит Матукевич. Никаких диагнозов На значке размещен QR-код, в котором содержится только порядковый номер его владельца в базе данных, которую ведет "Виктория", и номер многоканального телефона горячей линии, по которой можно связаться с оператором и сообщить о найденном человеке.

На эту тему Театр с особенностями. Почему людям с инвалидностью и без нужно быть вместе

"Никаких персональных данных или диагнозов код не содержит, соблюдается закон", — говорит Матукевич. В базе данных содержится минимум информации о конкретном человеке: его имя и телефон родственников либо уполномоченной организации. Доступ к базе есть у сотрудников фонда и волонтеров, которые работают с проблемой. "С нами уже активно сотрудничают волонтеры Центра поиска пропавших людей — Калининград, центра "Добровольцы серебряного возраста", Калининградского добровольческого центра, областное Агентство по делам молодежи и минсоцполитики области, о заинтересованности заявили ветеранские организации области. Изначально планировали реализовать проект в Калининграде, но он уже распространился на всю область", — уточняет он. Перерос себя Чтобы зарегистрировать человека в базе данных, нужно подать заявку по электронной почте. Дальше на связь выйдут волонтеры, расскажут, что нужно сделать, объяснят, как и где получить значок. "Но важнее не сам значок, а то, что данные о человеке вносятся в банк данных и ему присваивается номер, зашифрованный в уникальном QR-коде. А этот код можно разместить на чем угодно — на нашивке, кулоне. В Японии, например, наклейки с такими кодами наносят на ногти людей", — рассказывает собеседник. "Я не сторонник разовых проектов, ограниченных рамками гранта. Наш проект не из таких, он должен развиваться и уже сейчас перерос себя", — добавляет он.

Описание Сборка значков с QR-кодом волонтерами © Фонд "Виктория"

Может коснуться любого Основная проблема развития деменции заключается в снижении активности работы мозга. "Мозг нужно нагружать, ему нужно решать какие-то новые, сложные, необычные задачи. Когда человек, грубо говоря, выходит на пенсию — начинает заниматься огородом, смотрит телевизор. Мозг, решая простые рутинные задачи, начинает экономить энергию и отключать какие-то ненужные "разделы", процесс получается необратимым". Затем приходят внезапные приступы потери памяти, человеку становится сложно ориентироваться в пространстве, усваивать что-то новое. "Никто не может уверенно сказать, что его это не коснется, но чем раньше ты обнаружишь проблему и начнешь заниматься профилактикой, тем больше шансов, что ты от нее уйдешь. Известно, что деменцией, как правило, не страдают люди, занимающиеся наукой, творчеством, в любом возрасте", — добавляет Матукевич.

На эту тему Горы силы. Как на "Архызе" ставят на лыжи особенных детей

"Занимаясь вопросами помощи людям, оказавшимся в этой ситуации, мы пришли к тому, что проект должен развиваться. Нужно разворачивать работающую систему профилактики, помощи, сбора информации, обобщения опыта. Нужно создавать рабочую группу, которая будет заниматься проблемой целенаправленно и последовательно", — говорит Матукевич. "Мы выделили три этапа работы вокруг таких ментальных нарушений. Первый — ранняя диагностика. Чтобы человек мог сам себя или своих близких, в том числе в интернете, продиагностировать на предмет рисков, пройдя какие-то несложные тесты, и принял решение — нужно ли обращаться к врачам". Затем необходима профилактика, и очень важная роль здесь у социализации. Пожилой человек особенно нуждается в чувстве востребованности, важном деле, коллективе. "В США, например, эту задачу решают, объединяя пожилых людей в кондоминиумы, где им предлагают самые разные занятия: от обучения живописи до совместных туристических поездок", — отмечает Матукевич. Третий этап — информирование о проблеме, формирование к ней отношения всех задействованных в проблеме. "По большому счету это не только про болезнь, это про общество, про людей, про то, как они относятся друг к другу, про то, как мы сами к себе относимся", — подчеркивает собеседник.

"Мы решили помочь тем людям, которые уже оказались в ситуации, когда им нужна помощь. В итоге пришли к тому, что нужно создавать условия, чтобы как можно меньше людей и как можно позже в ней оказывались".

На эту тему Меньше бумаг, больше услуг онлайн. Разбираемся в новых правилах установления инвалидности