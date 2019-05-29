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Один из крупнейших долгостроев Краснодара введут в эксплуатацию летом 2019 года

Дом, рассчитанный на 456 квартир, должны были сдать еще в августе 2017 года

ТАСС, 29 мая. Застройщик жилого комплекса "Краснодар", строительство которого ведется в столице Краснодарского края с 2014 года, планирует ввести дом в эксплуатацию летом 2019 года, сообщила пресс-служба администрации региона.

Жилой комплекс "Краснодар" является одним из крупнейших долгостроев столицы региона. Дом, рассчитанный на 456 квартир, должны были сдать еще в августе 2017 года, но возникли проблемы с финансированием и подключением к коммуникациям.

"Один из крупнейших долгостроев мы планируем ввести в эксплуатацию этим летом. В апреле застройщик - ООО "Стройка" - подтвердил намерения довести начатый пять лет назад объект до ввода в эксплуатацию. Компания изыскала средства, но попросила помощи с подключением дома к коммуникациям. Этот вопрос выносился на межведомственную комиссию, и благодаря совместной работе мы нашли все необходимые решения. На сегодня мощности подведены и подключены. Теперь необходимо получить все согласования", - цитирует пресс-служба первого вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко.

В настоящее время на долгострое полностью завершены строительно-монтажные работы. "Завершается отделка мест общего пользования. В ближайшее время планируется начать благоустройство придомовой территории. Ежедневно на объекте работает до 70 человек", - сообщает пресс-служба края.

Уточняется, что руководство компании-застройщика предоставило всем заинтересованным лицам доступ к камерам наружного видеонаблюдения на объекте для наблюдения за ходом выполняемых работ в режиме онлайн.

Краснодарский край находится на втором месте среди регионов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства. Сроки исполнения обязательств застройщиками нарушены на 225 объектах долевого строительства в регионе. Из них 72 долгостроя внесены в региональный реестр, в них числятся более 3 тыс. дольщиков. В 2019 году власти планируют ввести в эксплуатацию 12 проблемных объектов. Региональный парламент принял поправки, позволяющие финансировать завершение строительства из бюджета региона, в 2019 году на эти цели направят 1,5 млрд рублей. По итогам проведенной ревизии установлено, что на завершение проблемных объектов региону необходимо около 27,5 млрд рублей.

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