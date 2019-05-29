Пропускная способность участка трассы к курортам КЧР вблизи Усть-Джегуты вырастет в 2 раза

ЧЕРКЕССК, 29 мая. /ТАСС/. Реконструкция участка трассы А-155 вблизи города Усть-Джегута, соединяющей Черкесск с горнолыжными курортами республики, позволит увеличить пропускную способность в два раза до 30 тыс. автомобилей в сутки. Работы планируется завершить до конца 2019 года, сообщила в среду пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ".

"Расширение 7-километрового участка трассы А-155 (км 9 - км 16) позволит увеличить его пропускную способность в два раза - до 30 тыс. автомобилей в сутки", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, участок будет расширен с двух до четырех полос. Так как у участка дороги расположены жилые дома, будут возведены конструкции для отвода грунтовых вод, также установят около 200 метров подпорных стен.

В пресс-службе уточнили, что на участке дороги планируется установить 7 км линий освещения, 8 км ограждения, 21 остановку и тротуары.

Федеральная автомобильная дорога A-155 связывает Черкесск с горнолыжными центрами на Домбае, Архызе, Теберде и с астрофизической обсерваторией РАН, также с курортами и аэропортом Минеральные Воды. В 2019 году ФКУ Упрдор "Кавказ" также проводит реконструкцию другого участка трассы А-155 (23-38 километр), где строится мост через реку Кубань. Новый участок будет открыт в августе 2019 года.