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В Центральной России в ближайшие два дня ожидаются жара и грозы

Температура воздуха в регионах поднимется до 30 градусов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Потепление до 30 градусов, дожди, грозы и усиление ветра возможны в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайшие два дня, такие прогнозы делают в среду в региональные подразделения МЧС и центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Брянской, Орловской и Калужской областях в четверг и пятницу ожидается до плюс 27-30 градусов днем и около 18 тепла ночью, в пятницу синоптики прогнозируют дождь. Калужский гидрометцентр предупредил о риске возникновения пожаров - в регионе объявлен оранжевый уровень опасности. А ГУ МЧС по Орловской области предупреждает об усилении ветра до 17 м/с.

В Липецкой области, где на протяжении последнего месяца действует особый противопожарный режим, в ближайшие сутки ожидается потепление до плюс 29 градусов, осадков при этом не предвидится. В Курской, Белгородской, Воронежской и Тульской областях столбик термометра покажет около 28-30 градусов тепла днем, пройдут небольшие дожди. Об усилении ветра в среду до 15 м/с предупреждают жителей Тверской области спасатели регионального главка МЧС. В четверг после почти 30-градусной жары в области ожидается похолодание до 21 градуса, переменная облачность и дожди.

Температура воздуха в Рязанской области в четверг и пятницу будет близка к климатическому максимуму 1995 года, когда столбик термометра показал 31,5 градуса со знаком "плюс". В регионе переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, гроза, ветер порывистый до 17 м/с, днем синоптики обещают около 30 градусов тепла, ночью - до плюс 17 градусов. Во Владимирской области возможен град, кратковременные дожди, гроза. В четверг в регионе, по данным местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до плюс 30 градусов, в пятницу температура опустится до 27 градусов тепла.

В Ярославской области в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем в четверг местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от 13 до 18 градусов. Днем - до плюс 28. Костромской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в регионе в ближайшие два дня ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью около плюс 13, днем до плюс 29 градусов.

В Тамбовской и Ивановской областях в четверг до плюс 30 днем и около 14 градусов тепла ночью, ветер до 14 м/с. В пятницу синоптики обещают в Тамбовской области до плюс 31 днем, в Ивановской, напротив, температура опустится до плюс 23 градусов, пройдут дожди, возможны грозы. В Смоленской области прохладнее всего - в ближайшие два дня днем до плюс 22, ночью около 12 градусов тепла, пойдут дожди.

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