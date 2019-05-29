В Кирове общественный совет проконтролирует создание объекта по обработке опасных отходов

КИРОВ, 30 мая. /ТАСС/. Общественный совет планируется сформировать в Кировской области для обсуждения вопросов, связанных с созданием комплекса по переработке отходов I и II классов опасности на объекте по уничтожению химического оружия "Марадыковский" в поселке Мирный. Об этом ТАСС сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев, комментируя итоги заседания дискуссионного клуба "Вечерний", посвященного проблеме создания нового объекта.

Согласно постановлению правительства РФ от 30 апреля, в Кировской области к 2023 году создадут комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности мощностью до 50 тыс. тонн в год на объекте по уничтожению химического оружия "Марадыковский", который 11 сентября 2015 года завершил уничтожение находящихся на хранении запасов химоружия. На проектирование и строительство комплекса потребуется более 5,1 млрд рублей. Заказчиком работ выступает госкорпорация "Росатом", застройщиком - ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО".

"Чтобы профессионально обсуждать [вопросы, связанные с проектированием и строительством нового комплекса], мы создадим совет, [в который войдут] ученые, представители "РосРАО" и общественности Кировской области. Мы хотим <...> собраться за круглым столом с профессионалами и понять выгоду для региона, выгоду для страны, а также развеять все мифы, которые [возникают по этому вопросу]", - сказал губернатор после заседания дискуссионного клуба "Вечерний", которое прошло в Кирове вечером 29 мая.

Как пояснил представитель компании "РосРАО" Максим Корольков, совет будет привлечен в том числе к обсуждению вопросов безопасности объекта и выбора технологий. "В настоящее время "РосРАО" находится в самом начале пути, на стадии формирования технического задания на проектирование. [Компания] проводит колоссальную работу с институтами, научными организациями, проектными организациями, которые ранее были задействованы в решении проблем, связанных с обработкой опасных отходов. Я предлагаю создать совет с участием профильных институтов, научных экспертов Кировской области, федеральных ученых, которые бы оценивали технические решения применительно к конкретным видам отходов", - сказал Корольков.

Начальник управления по коммуникациям "РосРАО" Денис Плещенко уточнил ТАСС, что совет будет создан в течение 2019 года.

Вопрос безопасности

Участников дискуссионного клуба интересовали вопросы о том, сколько рабочих мест будет создано на объекте, возможна ли угроза для экологии, а также будет ли предусмотрено создание новых объектов инфраструктуры. "Количество рабочих мест, инфраструктурных объектов определяется проектом", - пояснил Корольков и уточнил, что в настоящее время проект еще не разработан. Комментируя вопрос экологической безопасности, он подчеркнул, что за время работы объект "Марадыковский" продемонстрировал высший уровень безопасности. Денис Плещенко уточнил, что для уничтожения химического оружия на объекте были созданы барьеры безопасности, избыточные для обращения с отходами I и II класса, тем не менее эти меры будут сохранены и при создании нового комплекса.

"На мой взгляд, опасность представляют неконтролируемо-утилизируемые неквалифицированными организациями и захораниваемые в огромном объеме под видом твердых коммунальных отходов [опасные отходы. Сегодня эти] вещества находятся в окружающей среде и наносят максимальный ущерб здоровью граждан", - отметил вице-спикер областного Заксобрания Роман Титов. С ним согласился глава региона. "Сейчас мы зайдем за любой гараж и увидим кучу кабеля свинцового, аккумуляторов, люди жгут пластик, промышленные предприятия уничтожают [опасные] отходы неконтролируемо. Наша задача - объяснить людям, что есть технологии, которые позволяют это делать на современном уровне", - сказал Игорь Васильев.

По словам Плещенко, с целью донесения информации до населения в регионе будет создан информационный центр.

"Туда сможет прийти любой гражданин, чтобы ознакомиться с технологиями, которые будут использоваться на предприятии. Сейчас такой центр в качестве пилотного проекта по направлению отходов мы создаем в Челябинске, где мы будем заниматься рекультивацией свалки. Там информация будет представлена на макетах, будет [организована] прямая трансляция газоанализирующего оборудования и веб-камер", - сказал ТАСС Плещенко и уточнил, что с властями Кировской области ведется совместная работа по поиску подходящего помещения для создания подобного центра. Роман Титов обратил внимание на необходимость обеспечить доступность оперативной информации по эксплуатации объекта "с помощью станции автоматического мониторинга, когда показатели [состояния окружающей среды на объекте транслируются] онлайн".

Об объекте "Марадыковский"

По данным регионального правительства, свою историю объект хранения и уничтожения химического оружия в поселке Марадыковский Кировской области ведет с 1941 года, когда он представлял собой авиационный склад боеприпасов. В 2000 году объект был передан в Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам, с 6 ноября 2001 года переименован в объект по хранению химического оружия - авиационных химических боеприпасов в снаряжении фосфорорганическими отравляющими веществами нервно-паралитического действия: зарином, зоманом, ви-икс. 1 февраля 2005 года объект переформирован в объект по хранению и уничтожению химического оружия. 11 сентября 2015 года "Марадыковский" завершил уничтожение находящихся на хранении запасов химоружия.