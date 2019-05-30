Численность завезенных в Якутию овцебыков может вырасти до 4 тыс. в 2019 году

ЯКУТСК, 30 мая. /ТАСС/. Поголовье овцебыков, завезенных в Якутию с Ямала и Таймыра с середины 1990-х годов, к концу 2019 года может увеличиться с текущих 3,2 тыс. до 4 тыс. особей. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального Министерства охраны природы Андрей Попов.

"По итогам прошлого года их численность оценивалась в 3,2 тыс. особей. Ожидаем, что поголовье завезенных в Якутию животных возрастет до 4 тыс. в этом году. В Якутии созданы идеальные условия для их проживания. Животным с густой шерстью и хорошей жировой прослойкой нравится климат арктической зоны Якутии - тундры и высокогорья. К тому же никто из живущих там хищников им не угрожает", - сказал Попов.

По его словам, начиная с 1996 года в республику завезено 11 партий овцебыков в количестве 190 особей из Восточного Таймыра (Красноярский край) и Ямала. Животные были выпущены на волю в четырех арктических районах республики - Булунском, Анабарском, Нижнеколымском и Аллаиховском районах.