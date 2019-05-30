Нацпрограмму развития Дальнего Востока представят правительству РФ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Минвостокразвития в ближайшие дни направит национальную программу по развитию Дальнего Востока для согласования в правительство РФ, сообщил в четверг журналистам министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

"Предложения собирались со всех регионов. В ближайшие дни национальная программа поступит в правительство РФ на согласование, будет обсуждаться на самом высоком уровне и будет подготовлена на подпись президенту", - сказал Александр Козлов по результатам совещания в Южно-Сахалинске, участие в котором принял вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Осенью 2018 года президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству совместно с органами государственной власти субъектов РФ подготовить национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Эта работа предусматривает несколько этапов, чтобы у жителей округа была возможность массово участвовать в ее подготовке, сборе и обсуждении предложений. Первый этап стартовал 15 декабря прошлого года: жители Дальнего Востока могли изложить свои предложения с помощью электронного сервиса на сайте 2025.рф и во время организованных встреч. Программа должна объединить мероприятия нацпроектов и госпрограмм, стратегии развития всех дальневосточных регионов.