В Северной Осетии утверждена программа развития кинематографа

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 мая. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров утвердил программу развития кинематографа в республике. Об этом ТАСС сообщил заслуженный артист республики Алан Догузов, являющийся президентом международного кинофестиваля "Кинобарс", который откроется в четверг, 30 мая.

"Разработана программа помощи созданию кинематографа в Северной Осетии, [она] утверждена главой республики Вячеславом Битаровым, будем по ней работать. Знаем уже, чем будем заниматься после кинофестиваля, задачей которого также является развитие кинематографа в республике, на Северном Кавказе", - сказал Догузов.

По его словам, в рамках программы, в частности, будет оказываться помощь молодым авторам в их продвижении, уже собирается определенная база. "Мы будем помогать в участии в федеральных конкурсах, фестивалях. Мы берем не только профессиональных кинематографистов сейчас, если снимут кино, и оно подойдет по качеству нам, то мы его примем на конкурс", - пояснил он.

По его словам, на фестивале во внеконкурсной программе будет представлена картина осетинского режиссера Георгия Кочиева "Коста. Всегда живой", посвященная основоположнику литературного осетинского языка.

Ранее на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи президент России Владимир Путин в ответ на просьбу журналиста пообещал разобраться с возможностью восстановления Северо-Кавказской студии кинохроники. На форуме главе государства рассказали, что студия находится в плачевном состоянии, хотя в регионе много молодежи, которая хотела бы заниматься документальным кино.

На международном кинофестивале "Кинобарс", который продлится до 2 июня, представят 19 кинолент. Участие в нем примут представители киноиндустрии России, Таджикистана, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Абхазии.