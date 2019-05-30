Владивосток бесплатно получит 10 трамваев из Москвы

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая. /ТАСС/. Власти Владивостока обновят городской транспортный парк партией из 10 трамваев, которые поступят на безвозмездной основе из Москвы, сообщила в четверг пресс-служба администрации Владивостока со ссылкой на главу города Олега Гуменюка.

В последний раз трамвайное депо Владивостока обновлялось в 1996 году, когда было закуплено три трамвая Ленинградского вагоностроительного завода. Ежегодно электрический транспорт города перевозит 6,3 млн человек.

Договоренность о безвозмездной передаче транспортных средств 2005-2007 годов выпуска достигнута с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Все трамваи после капитального ремонта. Сейчас мы решаем, как мы доставим их во Владивосток. Уверен, такое подспорье со стороны столицы нам не помешает. Трамваям в городе быть, это наша история", - цитирует главу Владивостока Олега Гуменюка пресс-служба.

Также, по информации пресс-службы, во Владивостоке в 2019 году планируется закупить два электробуса, около 100 новых автобусов, а также построить две газозаправочные станции для автобусов на газомоторном топливе в 2020 году.

Владивостокский трамвай насчитывает более чем столетнюю историю. Сейчас в городе действует один трамвайный маршрут, протяженностью около 5 км, на котором ежедневно работает 14 трамваев.