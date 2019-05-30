Почти 80% региональных дорог в Хабаровском крае не соответствуют нормативам

ХАБАРОВСК, 30 мая. /ТАСС/. Только 24% региональных дорог в Хабаровском крае соответствуют нормативам, сообщил в четверг губернатор Сергей Фургал во время ежегодного отчета перед депутатами краевой Законодательной думы о результатах деятельности регионального правительства.

"Автодорожная сеть края превышает 10,5 тыс. км, из них региональных дорог - 3,3 тыс. км. Дороги надо содержать, однако фактически на содержание, только на содержание, мы выделяем менее четверти средств от норматива. Реально нормативному состоянию отвечает только 24% региональных дорог. А по местным дорогам ситуация еще хуже", - сказал Фургал.

Он отметил, что до недавнего времени в министерства РФ предоставлялись некорректные сведения о том, что 60% дорог в крае соответствует нормативу. В результате регион не получал средств на дороги в достаточном объеме.

Ранее сообщалось, что около 180 км дорог в Хабаровской и Комсомольской агломерациях отремонтируют в 2019 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", на эти цели будет направлено порядка 2,6 млрд рублей.

Фургал сообщил, что, помимо ремонта дорог, необходимо вести работу по строительству новых трасс, в частности, Селихино - Николаевск-на-Амуре, Березовый - Могды - Чегдомын. На это требуется в общей сложности около 40 млрд рублей. В этом году планируется приступить к строительству участка дороги до Чегдомына, на эти цели предусмотрено 750 млн рублей. Также важно реконструировать и перестраивать мосты, из 1040 мостов более половины нуждаются в ремонте.