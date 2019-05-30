Гастрофестивалем халяль-тур отпразднуют окончание рамадана в Ингушетии

МАГАС, 30 мая. /ТАСС/. Гастрономическим фестивалем халяль-тур отпразднуют в Ингушетии окончание священного для мусульман месяца поста рамадан. В фестивале, который пройдет в начале июня, примут участие туристы из регионов страны и зарубежных стран, сообщает пресс-служба главы региона Юнус-Бека Евкурова.

"Официальное мероприятие, посвященное открытию летнего туристического сезона в Ингушетии, гастрономический праздник - халяль-тур пройдет в республике 8 июня по окончании священного месяца рамадан. Главной особенностью тура станет праздничное застолье в честь завершения мусульманского поста, что позволяет гостям поближе познакомиться с культурой, бытом и традициями ингушского народа", - говорится в сообщении.

Для гостей гастрофестиваля, которые прибудут в республику из регионов страны и зарубежья, будет организована экскурсия по достопримечательностям равнинной части Ингушетии.

"В этом году участниками праздника станут гости из разных регионов России, а также из-за рубежа. С целью привлечения туристов министерство экономики, промышленности, торговли и туризма республики сотрудничает с российскими и иностранными туроператорами", - уточняют в ведомстве.

Халяль-тур в Ингушетии проводится с 2015 года, с тех пор в празднике приняли участие сотни туристов из 20 различных стран. В 2018 году халяль-тур собрал в республике около 20 болельщиков, которые прибыли в Россию на чемпионат мира по футболу. Гости попробовали блюда национальной кухни, поднялись на стометровую башню в Магасе и пообщались с главой республики.

Священный для мусульман месяц рамадан посвящен ниспосланию Корана. В этот месяц верующие должны держать строгий пост в светлое время суток - воздерживаться от приема пищи, воды и табака. В 2019 году рамадан начался 6 мая и завершится 6 июня, когда верующие широко отметят праздник разговения Ураза-байрам.