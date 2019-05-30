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Северный Кавказ

Тепловой аэростат на Ставрополье поднялся на рекордную для России высоту

Президент Федерации воздухоплавания Ставрополья Виталий Ненашев поднял аэростат на высоту 10,3 тыс. метров
Тепловой аэростат "Россия" Юрий Смитюк/ТАСС, архив
Описание
Тепловой аэростат "Россия"
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 30 мая. /ТАСС/. Тепловой аэростат "Россия" в Ставропольском крае поднялся на высоту порядка 10,3 тыс. метров, установив рекорд России по высоте полета. Еще один рекорд - по высоте прыжка с парашютом с теплового аэростата - установил мэр Рыбинка Денис Добряков, сообщил ТАСС в четверг руководитель проекта "Поднять Россию" Владислав Яшкин.

"Установлен абсолютный национальный рекорд высоты полета [на тепловом аэростате], где-то 10 тыс. 300 м. Был совершен прыжок с парашютом, это тоже рекорд - впервые в России с аэростата состоялся прыжок с высоты более 9 тыс. метров", - сказал Яшкин.

На месте присутствовал эксперт Международной авиационной федерации (ФАИ), который опломбировал приборы, установленные на аэростате и парашютисте, и затем изъял их. Все данные для фиксации достижения будут переданы в ФАИ.

Пилотировал тепловой аэростат президент Федерации воздухоплавания Ставрополья Виталий Ненашев. Прыжок с парашютом совершил глава города Рыбинска, восьмикратный чемпион мира по парашютному спорту Денис Добряков.

По его словам, совершенные в рамках проекта "Поднять Россию" подъем и прыжок с парашютом посвящены первому человеку, вышедшему в открытый космос, Алексею Леонову, который в четверг празднует 85-летие.

Всероссийский гуманитарный и просветительский проект "Поднять Россию / Россия в поиске смыслов" реализуется Фондом святителя Луки при поддержке Фонда президентских грантов.

Теги
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