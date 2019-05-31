Дроны и самолеты делят небо. Как проходит конкурс беспилотников в Томске

Российские производители беспилотных летательных аппаратов собрались в Томске на конкурсе "Авиароботех". Их дроны спасают людей, диагностируют линии связи, составляют 3D-модели сел и перевозят грузы

Аэродром Головино трудно назвать современным и благоустроенным — в основном он используется как площадка для малой авиации томского ДОСААФ. Однако для тестирования беспилотников его вполне достаточно — штаб конкурса со всем самым современным оборудованием занимает один маленький шатер посреди аэродрома. Пять заданий Команды приехали на конкурс в основном для того, чтобы протестировать на практике свои разработки и познакомиться друг с другом и проектом "Тайга", благодаря которому Томская область может стать регуляторной песочницей — регионом, где нормативно-правовые акты позволяют системно тестировать новые беспилотные технологии. "Мы решаем абсолютно практические задачи, которые в повседневной работе требуются реальным заказчикам в нефтяном, энергосетевом секторах, в картографировании, в сельском хозяйстве и поисковых операциях. Один вылет был сделан в качестве подарка или бонуса Томской области — мы облетели границы аэродрома и сделали фотоплан аэродрома с точными привязками границ, чего аэродрому не хватает. Это нужно для планирования территории, а для этого нужно знать границы и рельеф", — рассказал журналистам гендиректор ассоциации "Аэронет" Глеб Бабинцев.

Описание То, как выглядит беспилотник, не всегда имеет значение — гораздо важнее "начинка" © Таисия Воронцова/ТАСС

Всего конкурс предусматривает пять заданий: создание 3D-модели населенного пункта, мониторинг участка линий электропередач и газопровода, доставка груза массой 10 кг между двумя площадками на расстояние 10 км и поиск людей в лесном массиве с передачей им спасательного комплекта. Всех форм и размеров Зрители конкурса могли наблюдать вылеты всевозможных беспилотников разных форм и размеров — некоторые выглядят как миниатюрные копии самолетов, есть и такие, которые больше напоминают бумеранг. Часто "самолетоподобные" дроны запускаются механизмами типа катапульты или огромными рогатками.

Описание Беспилотники "самолетовидной" формы в конкурсном варианте не всегда имеют шасси и не могут взлетать с места, как квадрокоптеры, поэтому их запускают такими "катапультами" © Таисия Воронцова/ТАСС

Управляют беспилотниками сотрудники компаний-участниц. Они сидят за ноутбуками и приборными панелями, наблюдая, как механизмы выполняют свою работу. Дроны возят грузы, фотографируют местные села, составляя их 3D-карты, ищут неисправности в трубах и линиях ЛЭП, на которые специально повесили прогибающиеся или дефектные провода, ищут людей в лесу, доставляя им необходимые для спасения комплекты с медикаментами. "Замечательные впечатления от конкурса. Мы сегодня делаем первый шаг в огромной работе. Сегодня многие компании выпускают беспилотники, много компаний, которые начиняют их интересным оборудованием, есть беспилотники для военных объектов. Но сегодня нет нормативно-правовой базы", — сказал накануне журналистам губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Описание Губернатор Томской области Сергей Жвачкин (слева) и гендиректор ассоциации "Аэронет" Глеб Бабинцев (в центре) © Таисия Воронцова/ТАСС

Он уточнил, что Томская область как пилотный регион станет площадкой, на территории которой будут действовать необходимые нормативно-правовые акты. Кроме того, по итогам конкурса компании региона и компании-разработчики беспилотных аппаратов смогут применять продемонстрированные технологии для решения реальных производственных задач области. Для безопасности Также на конкурсе продемонстрировали радар, который сможет вычислять беспилотники на расстоянии до 300 километров.

Описание Система радаров, представленная на конкурсе, может видеть самолеты и беспилотники на расстоянии до 300 км. На них можно видеть дистанцию, высоту и удаленность от аэродрома © Таисия Воронцова/ТАСС

Как уточнил журналистам Бабинцев, данная технология позволит пилотам самолетов и вертолетов видеть беспилотники на расстоянии до 300 километров, а значит рассчитать траекторию, чтобы беспилотник не врезался в самолет. Это первая подобная разработка в России, а оснащение этой системой самолетов и беспилотников даст возможность летать в одном квадрате сразу нескольким летательным средствам. Кроме того, в случае если беспилотник потеряет управление или его перехватит кто-то другой, система позволит отключить его дистанционно, чтобы он не причинил никому вреда.

Описание Некоторые беспилотные летательные аппараты не могут приземлиться самостоятельно и делают это с помощью парашюта © Таисия Воронцова/ТАСС

Для тестирования системы в воздух запустили два беспилотника с интервалом десять минут и подняли самолет Ан-2, управляемый пилотом. Задача эксперимента — показать, что беспилотники и пилотируемые летательные средства могут летать безопасно в одном воздушном пространстве даже на территории, где нет связи. Пока дроны выполняли свои задачи, пилот на планшете мог отследить их местоположение и высоту и скорректировать траекторию. Эксперимент завершился удачно, после чего губернатор отметил, что это был первый случай в России, когда дроны и человек одновременно делили небо. Проект "Тайга" В 2018 году межведомственная рабочая группа коллегии Военно-промышленной комиссии утвердила реализацию проекта "Тайга" в Томской области. Проект предполагает создание в области опытного района доставки грузов и выполнения других задач с использованием беспилотных авиационных комплексов. Наибольший уровень заинтересованности сервисами "Тайги" оказался у нефтегазовой отрасли и в госуправлении. В частности, томских нефтяников интересует выявление врезок в нефтепроводы и отслеживание людей, несанкционированно находящихся в охраняемых зонах.

Описание После приземления такие БПЛА возвращают на аэродром вручную © Таисия Воронцова/ТАСС