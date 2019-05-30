Имеретинская низменность в Сочи превратится в поселок городского типа

СОЧИ, 30 мая. /ТАСС/. Депутаты Городского Собрания Сочи на сессии в четверг рассмотрели предложение по формированию территории Имеретинской низменности в поселок городского типа Олимпийский, окончательно решение планируется принять к концу 2019 года. Об этом сообщил журналистам председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов.

"На сегодняшний день Имеретинская низменность превратилась в мощный городской кластер с соответствующим количеством санаториев, здравниц, спортивных объектов, которым требуется особое внимание и содержание. Там проходит много массовых мероприятий, которые требуют больше внимания в уборке, содержании, больше услуг населению. Поэтому сегодня было внесено предложение по инициативе жителей о том, чтобы мы преобразовали эту территорию в границах рек Мзымта и Псоу и дороги на Абхазию в новый поселок городского типа Олимпийский", - сообщил Филонов.

Он добавил, что окончательно решение по данному вопросу примут сами жители. "Окончательное решение будет приниматься в ходе опроса жителей данной территории, в том числе и по наименованию этого населенного пункта. Это сделано с целью упорядочения управления данной территорией и ее дальнейшего развития. Это внутригородское деление, которое мы приводим в соответствие с учетом нашего олимпийского наследия. Здесь не было единой территории, объединенной как населенный пункт. Опросы и вся процедура будут завершены примерно к концу 2019 года", - заключил Филонов.

После завершения процедуры будут внесены изменения и в устав города, согласно которым Сочи будет состоять из четырех внутригородских районов, 12 сельских округов и двух поселков городского типа - Красная Поляна и Олимпийский.

Имеретинская низменность расположена в Адлерском районе города Сочи на побережье Черного моря в междуречье рек Мзымта и Псоу. На территории низменности расположены Олимпийский парк и другие объекты прибрежного кластера, возведенные к XXII зимним Олимпийским играм 2014 года.