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На Чукотке в ближайшие четыре года реконструируют шесть аэропортов

На эти цели направят около 15,7 млрд рублей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Шесть малых аэропортов Чукотского округа будут реконструированы в ближайшие четыре года, сообщил ТАСС начальник управления транспорта, связи и дорожного хозяйства правительства Чукотки Андрей Быков.

"В соответствии с государственной программой "Развитие транспортной системы" на реконструкцию шести малых аэропортов Чукотки в ближайшие четыре года будет направлено порядка 15,7 млрд рублей. Работы будут проведены в аэропортах Залив Креста, Беринговский, Кепервеем, Бухта Провидения, Лаврентия и Марково", - сказал Быков.

Он пояснил, что планируется привести в порядок взлетно-посадочные полосы, установить радиотехническое и метеорологическое оборудование, построить аварийно-спасательные станции и складские здания. "Во всех чукотских аэропортах, где запланирован комплексный ремонт, будет огражден периметр и организован контрольно-пропускной пункт", - добавил Быков.

Аэропорты играют большую роль для Чукотки, где на площади в 721 тыс. кв. км расположено около 50 населенных пунктов. Многие села и поселки вне периода морской навигации доступны только воздушным транспортом.

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РоссияАрктика сегодняЧукотский автономный округ
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