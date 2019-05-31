Строители состыковали российскую и китайскую части автомоста через пограничную реку Амур

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая. /ТАСС/. Торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через реку Амур, на противоположных берегах которой находятся Благовещенск и китайский город Хэйхэ, состоялась в пятницу на границе России и КНР.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, стыковка прошла штатно: строители закрутили последние болты с обеих сторон моста, после чего пограничный катер выпустил сигнальные ракеты.

В церемонии с российской стороны участвуют вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов.

Старт строительству трансграничного автомобильного моста через реку Амур, который должен связать российский берег в районе Благовещенска и китайский в районе города Хэйхэ, был дан в конце 2016 года. Общая длина моста - более километра. Согласно техническому заданию, после ввода в эксплуатацию по трансграничному мостовому переходу Благовещенск - Хэйхэ будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Поток пассажиров составит порядка 3 млн человек в год, а поток грузов - около 6 млн тонн или почти 300 тыс. автомобилей.