Музей имени танкиста-героя Колобанова откроют в Ленобласти в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Музей военной техники имени танкиста-героя Зиновия Григорьевича Колобанова будет официально открыт в городе Всеволожске Ленинградской области в 2020 году. Об этом ТАСС рассказал председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Олег Титберия.

"Сейчас мы работаем над несколькими долгосрочными проектами. Активно ведется строительство и подготовка к официальному открытию Музея "Битва за Ленинград" им. З. Г. Колобанова во Всеволожске. Мы планируем в 2020 году закончить работы и открыть его для всех желающих", - рассказал ТАСС Титберия.

По его словам, в экспозицию музея войдут коллекция средних танков Т-34, тяжелый танк КВ-1, легкие танки Т-60, Т-70, самоходная артиллерийская установка СУ-76.

Кроме этого, посетители смогут увидеть самолеты времен Великой Отечественной войны, автомобили, более 100 образцов артиллерии.

Зиновий Григорьевич Колобанов - участник Советско-финской и Великой Отечественной войн. В начальный период битвы за Ленинград рота танков КВ в бою у деревни Войсковицы подбила более 40 танков противника, тогда как сам Колобанов записал на свой счет свыше 20 вражеских машин. В 1942 году танкист получил орден Красного Замени.