В Липецкой области до 1 ноября благоустроят 150 детских и спортивных площадок

ЛИПЕЦК, 31 мая. /ТАСС/. Власти Липецкой области к 1 ноября благоустроят 150 детских и спортивных площадок во дворах, парках и пешеходных зонах, сообщил в пятницу журналистам врио главы администрации региона Игорь Артамонов.

"До 1 ноября на территории области будет построено 150 новых современных детских и спортивных площадок", - сказал он, отметив, что работы будут проведены в рамках стартовавшей в области программы "Год детских площадок".

По словам Артамонова, исходя из актуальности этого вопроса для всех городов и районов области, власти решили пересмотреть изначальное количество детских и спортивных площадок, подлежавших благоустройству за счет федерального и регионального бюджетов в текущем году. В итоге, оно увеличилось вдвое - с 75 до 150 объектов.

"Читаю ваши сообщения в социальных сетях, анализируем жалобы, которые вы пишете на сайт, по теме детских площадок поступило 225 обращений", - продолжил Артамонов. Он подчеркнул, что в ходе объездов по области видит плохое состояние детских площадок: где-то они устарели, где-то сломалось оборудование, где-то оно вообще отсутствует. "Мы изучили эту проблему, пересмотрели ключевые подходы в реализации программ по благоустройству", - заверил врио главы администрации.

При этом, как пояснили ТАСС в пресс-службе региональной администрации, для формирования единообразного архитектурного облика в области разработали три стандарта благоустройства площадок для городов и районных центров в зависимости от размеров дворовой территории. "Места размещения игровых комплексов будут определены с учетом численности жителей и удаленности от уже имеющихся парков и спортивных объектов", - пояснил собеседник агентства.