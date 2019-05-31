Власти Ростовской области выделят 6,7 млн рублей на ремонт аварийного водопровода в Шахтах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая. /ТАСС/. Коммунальные службы города Шахты в Ростовской области получат 6,7 млн рублей на ремонт аварийных участков водопровода города. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба областного правительства.

"По решению губернатора Василия Голубева основная часть суммы - свыше 5,7 млн рублей - направлена из резервного фонда области. Более 1 млн рублей на софинансирование предусмотрено в местном бюджете", - сказали в пресс-службе.

Ремонты пройдут на трех аварийных участках водопроводной сети: по улицам Кошевого и Багряной, переулку Ударному и в поселке Артем. Общая протяженность участков, где проведут замену трубопровода, составила около 2 км.

В пресс-службе правительства ТАСС сообщили, что всего с 2010 по 2018 год на капитальный ремонт сетей водоснабжения Шахт было направлено 204,3 млн рублей, за счет этих средств капитально отремонтировано 11,75 км водопроводной сети.

В 2019 году на строительство и реконструкцию объектов водоотведения в Шахтах предусмотрено 107,2 млн рублей. Еще 8,6 млн рублей - на разработку проектно-сметной документации.