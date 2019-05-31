Опасные участки берегов реки Терек в Дагестане укрепят до 10 июня

МАХАЧКАЛА, 31 мая. /ТАСС/. Власти Дагестана до 10 июня укрепят опасные участки берегов реки Терек в регионе, где в этой зоне проживают 20 тыс. человек, сообщил в ходе совещания с министром РФ по чрезвычайным ситуациям Евгением Зиничевым министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев.

"В этом году мы обнаружили 18 прорывоопасных участков на реке Терек. Работы по их укреплению проведены на сегодня на 95% - весь объем работы мы завершим до 10 июня 2019 года. На этих территориях в опасной зоне проживают 20 тыс. человек", - сказал он.

Он напомнил, что прорывы на берегозащитных валах Терека, которые произошли в 2002 и 2005 годах, вызвали наводнения и нанесли ущерб в 2,5 млрд и 750 млн рублей соответственно. "Мы круглосуточно дежурим и ликвидируются опасные участки, в этом году на эти работы мы потратили 60 млн рублей, мы бесконечно поднимаем эти валы. Но понимаем, что эти сооружения могут не выдержать", - сказал он, добавив, что регион просит Минприроды РФ, глава которого Дмитрий Кобылкин также участвовал в совещании, забрать в федеральную собственность берегозащитные валы.

В свою очередь, Министерство природных ресурсов и экологии РФ выступило с инициативой отдать коммерческим фирмам работы по вывозу грунта со дна рек, в том числе Терека, для его дальнейшей реализации. По его словам, проблема вывоза грунта со дна рек существует по всей России давно и стала системной.

Река Терек протекает по территории шести субъектов РФ - Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чечни, Ингушетии, Дагестана и впадает в Каспийское море. Ее протяженность составляет 623 км.