В Севастополе открылся футбольный комплекс на территории строящегося парка "Патриот"

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Первый матч состоялся в субботу на территории открывшегося футбольного комплекса военно-патриотического парка "Патриот" в Севастополе, сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

"Сегодня в Севастополе состоялась церемония открытия футбольного комплекса. Футбольный комплекс является первым объектом кластера "Центральный" военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Южного военного округа. В составе данного кластера планируется создание административно-выставочной, культурно-развлекательной, ландшафтно-парковой зон, а также зоны динамического показа образцов вооружения, на которой в конце июня 2019 года пройдут мероприятия международного военно-технического форума "Армия-2019", - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-полковник Андрей Картаполов, первую очередь парка "Патриот" планируют сдать в эксплуатацию в июне 2019 года.

В отделе информационного обеспечения уточнили, что площадь футбольного комплекса - 2,5 тыс. кв. м, размер поля 60 м на 40 м. Объект построен по стандартам любительской футбольной лиги. В субботу на стадионе состоялся первый футбольный матч между командами Черноморского флота и "Спартак Севастополь". Также достигнута предварительная договоренность сыграть на новом поле товарищеский матч по футболу между командами управления ЧФ и правительства Севастополя.

В 2018 году премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать в стране пять военно-патриотических парков "Патриот": в Санкт-Петербурге и Кронштадте, Верхней Пышме (Свердловская область), Севастополе, в поселке Кильдинстрой (Мурманская область) и на острове Русский (Приморский край). Все парки будут относиться к ведению Минобороны России.