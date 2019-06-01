В Карелии запустили ретропоезд до горного парка "Рускеала"

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 июня. /ТАСС/. Ретропоезд начал курсировать между Сортавалой и горным парком "Рускеала" в Карелии. Интерьер состава оформили в стиле "Николаевского экспресса", сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"С 1 июня 2019 года ретропоезд на паровозной тяге по маршруту Сортавала - Маткаселькя - Сортавала будет курсировать ежедневно", - говорится в сообщении.

График движения составили с учетом расписания поезда "Ласточка", курсирующего между Санкт-Петербургом и Сортавалой. Состав будет отправляться в горный парк в 10:40 и прибывать на конечную станцию в 11:35, в обратную сторону "Рускеальский экспресс" отправится в 17:30. Стоимость билета составит 420 рублей.

По словам директора по туризму горного парка Олега Бакума, запуск поезда позитивно скажется на развитии объекта. "Для парка это очень здорово. Сейчас ретропоезд приходит в сам парк "Рускеала", поэтому автобусы сами собой отпадают: гости приезжают, проходят около 200 м и попадают непосредственно в парк", - пояснил собеседник агентства.

Запуск прямого поезда до одной из главных достопримечательностей Карелии стал возможен после ремонта: восстановили 2,5 км пути, отремонтировали платформу на станции "Сортавала", а также восстановили поворотный круг бывшего веерного локомотивного депо.

Горный парк "Рускеала" - комплексный памятник природы и истории горного дела России и Финляндии, расположенный в Сортавальском районе Карелии. Добытый там мрамор использовался для облицовки Исаакиевского собора, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора. В 2018 году "Рускеалу" посетили более 300 тыс. туристов.