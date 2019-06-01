Беглов поручил к сентябрю запустить движение на проблемном участке Богатырского проспекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу проинспектировал строительную площадку участка Богатырского проспекта в Приморском районе, работы на котором затянулись из-за неоднократной смены подрядчика. Он поручил запустить движение на участке к 1 сентября.

"С 2013 года жители Приморского района мучаются с этим объектом. Третий подрядчик заходит, двух уже прогнали, сейчас дана команда, что до 1 сентября здесь должно быть рабочее движение. Чтобы в 2020 году полностью завершить весь проект с учетом карманов, с учетом постоянного освещения", - сказал он журналистам.

По данным пресс-службы администрации Петербурга, участок проспекта от Гаккелевской улицы до Байконурской входит в Адресную инвестиционную программу комитета по строительству города. Основная часть проспекта состоит из шести полос с разделительной, при этом на ремонтируемом отрезке всего 2,5 полосы движения и большое количество ям, пояснили в администрации.

"С подрядчиком надо работать жестко, и в конце июня выйдут сюда уже другие строители, которые начнут выполнять эти работы. Все штрафы мы будем взыскивать и в черный список вносить те подрядные организации, которые не выполняют свои обязательства", - отметил врио губернатора.