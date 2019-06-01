Сезон фестивалей кухни по проекту "Гастрономическая карта России" открылся в Суздале

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Программа мобильных фестивалей национальной кухни, которая пройдет в регионах-участниках проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России" летом 2019 года, открылась в субботу в Суздале, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.

"Во Владимирской области и в других регионах-участниках федерального проекта "Гастрономическая карта России" стартует программа мобильных фестивалей региональной кухни. Эти мероприятия проводятся для разработки и тестирования нового сервиса, где будут отмечаться самые интересные объекты гастрономического туризма и агротуризма России", - говорится в сообщении пресс-службы.

В день старта программы на объектах-участниках представят меню региональной кухни. Например, во Владимирской области в программе участвуют 12 объектов. Планируется, что при помощи гастрономического навигатора туристы также смогут найти открытые для посещения винодельческие хозяйства, фермы, иные производства, где выпускаются локальные продукты.

Участники проекта - рестораны, фермы, производства и магазины, будут отмечены пометкой "Гастрономическая карта России" и фотоматериалами с фирменным стилем проекта. Параллельно с созданием гастрономического навигатора на Google картах в течение 2019 года будет запущена общефедеральная система добровольной сертификации проекта "Гастрономическая карта России", что позволит не только гарантировать соответствие продуктов и услуг участников проекта самым высоким стандартам, но и обеспечить стабильность этого процесса.

Проект Ростуризма "Гастрономическая карта России" (организатор - АНО по развитию национального туризма "АгроЭкоТуризм") был презентован в 2017 году. Межотраслевые направления деятельности проекта реализуются при поддержке Министерства сельского хозяйства, Министерства промышленности и торговли и Министерства иностранных дел.