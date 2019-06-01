Реставрация Путевого дворца Александра I под Великим Новгородом завершена

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 июня /ТАСС/. Специалисты завершили реставрацию Путевого дворца российского императора Александра I в деревне Коростынь под Великим Новгородом. Об окончании восстановительных работ памятника архитектуры XIX века сообщила пресс-служба правительства области.

"Завершилась реставрация Путевого дворца в деревне Коростынь. 29 мая состоялась приемка работ комиссией. В ее состав вошли представители заказчика, Государственного музея художественной культуры Новгородской земли, областной инспекции государственной охраны культурного наследия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что восстановление дворца с 2017 года проходило в рамках проекта "Сохранение и использование культурного наследия в России", который реализуется Минкультуры РФ совместно с Международным банком реконструкции и развития.

Как пояснили ТАСС в Музее художественной культуры Новгородской земли, для посетителей дворец откроется в конце сентября. "Мы готовим экспозиции к открытию Путевого дворца. Что-то сейчас еще в стадии разработки. Планируется открыть в стенах дворца экспозицию про деревню Коростынь и местную церковь, про озеро Ильмень. На втором этаже планируется экспозиция, посвященная глиняной игрушке", - сказал собеседник агентства.

Уточнить стоимость реконструкции в музее не смогли, отметив, что были привлечены средства муниципалитета, области и банка.

Двухэтажный особняк с колоннами в Коростыни построен в 1824 году по проекту известного архитектора Василия Стасова. Путевой дворец сохранился в период Великой Отечественной войны. В 1953 году в здании выполнялся ремонт с приспособлением его под общежитие. Очередной комплекс реставрационных работ проводился в конце 80-х годов XX века, они не были завершены.