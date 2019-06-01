Яхтсмены проложили новый морской турмаршрут во время регаты Геленджик - Ялта

"Мы с коллегами, администрациями городов, участниками регаты, проложили первый яхтенный туристический маршрут вдоль черноморского побережья. Для нас главное - чтобы туризм развивался не только по берегу, но и со стороны моря. Это красивейшие места черноморского побережья. Я уверен, что он будет систематическим, и по нему пойдут не только регаты, но и просто яхтсмены тоже захотят пройти этим маршрутом", - сказал Моругов.

Он уточнил, что мероприятия для яхтсменов проходят и в Крыму, и в Севастополе, и в Краснодарском крае, но на сейчас это скорее спортивные соревнования. Организаторам регаты и команде проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" удалось включить в программу также туристическую составляющую. В городах, в порты которых заходили участники регаты, для них проводили экскурсии по объектам, вошедшим в турмаршрут.

"Города показали нам свои достопримечательности. Все были поражены, потому что в некоторых случаях мы даже не знали, что есть такие замечательные места, которые можно посмотреть", - добавил Моругов.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что регата стала первым настолько масштабным проектом за все постсоветское время. "Сейчас, когда пройден маршрут, мы понимаем, какие плюсы и минусы, что нужно сделать, и в ближайшее время мы соберемся, например, в Керчи и постараемся внести конкретные предложения в стратегию развития туризма в части именно яхтенного туризма", - заверил он.

Координатор проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" Христофор Константиниди в свою очередь напомнил, что вдоль российского побережья по Черному морю уже проходит один туристический маршрут - для круизного лайнера "Князь Владимир". Регата же позволила показать возможность путешествия на совершенно другом типе судов.

О проекте

Ранее сообщалось, что первые группы по маршруту "Золотое кольцо Боспорского царства" отправились весной 2019 года. Проект объединил более 200 объектов, включая археологические комплексы Херсонес Таврический, Пантикапей и древние города на Таманском полуострове - Горгиппия и Фанагория.